PRVÁ POMOC (11): Ľahšie písanie automatickou kontrolou pravopisu

Funkcia kontroly pravopisu je jedna z najväčších výhod textových editorov oproti písacím strojom a mal by ju využívať každý – málokto totiž dokáže písať absolútne bezchybne a neraz sa stane, že ani pri kontrole si mnohé chyby nevšimneme. Word chybné ...

3. júl 2002 o 22:28 PETER VALACH

FOTO - Archív

Funkcia kontroly pravopisu je jedna z najväčších výhod textových editorov oproti písacím strojom a mal by ju využívať každý – málokto totiž dokáže písať absolútne bezchybne a neraz sa stane, že ani pri kontrole si mnohé chyby nevšimneme. Word chybné slová podčiarkuje červenou vlnovkou – na ne potom stačí kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať z ponúkaných náhrad. Ak nie je chyba priamo v prvom písmene, väčšinou sa v tejto ponuke zobrazí aj správny tvar slova, ktoré ste chceli napísať. Ak nechcete opravovať každú chybu osobitne, môžete spustiť kontrolu na celý dokument cez menu Nástroje (Tools), Pravopis (Spelling and Grammar).

Základom pre fungovanie tejto funkcie je nastavenie správneho jazyka, keďže Word ho sám väčšinou nie je schopný rozoznať. Nastavenie iného jazyka vo Worde je možné v menu Nástroje (Tools), Jazyk (Language) / Nastaviť jazyk (Set Language). Ak píšete väčšinu dokumentov v jednom jazyku (čo je pravdepodobné), je dobré nastaviť ho v tejto ponuke ako Predvolený (Default). Vo verziách 2000 a vyšších už Word podľa tohto nastavenia robí aj automatické nahradzovanie textu počas písania.

Aj v prípade, že korektor pre daný jazyk nepoužívate alebo nemáte, je dobré vždy jazyk správne nastaviť. Ak to neurobíte a váš dokument si nahrá niekto, kto príslušný korektor používa, uvidí „červené more“ – dokument s množstvom správnych slov označených ako chybné.

Prečo Word podčiarkuje aj správne slová?

Ako sme už spomínali, červená vlnovka označuje slovo, ktoré obsahuje chybu. Táto funkcia funguje vďaka slovníku, v ktorom sa nachádzajú najčastejšie používané slovenské slová – zďaleka však nie všetky. Našťastie je tu ľahká pomoc – stačí na takéto slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať Pridať (Add) – tým sa toto slovo do slovníka pridá a už sa nebude pokladať za chybné. Ak ide napríklad o meno, ktoré do slovníka pridať nechcete, môžete použiť druhú voľbu – Ignorovať všetky (Ignore all). Tá spôsobí, že aj keď slovo nebude v slovníku, nebude sa označovať ako chybné. Nevýhodou tejto funkcie je, že po uzavretí a opätovnom otvorení dokumentu sa toto nastavenie stratí a príslušné slová sa znovu označia ako chybné. Okrem toho, toto nastavenie nemožno odvolať, čiže keď raz na nejaké slovo (aj omylom) dáte príkaz Ignorovať všetky, už sa nedá zrušiť.

Lepšie je preto použiť inú metódu – zrušiť pravopisnú kontrolu pre toto slovo (alebo viac slov, ktoré označíte do bloku). Stačí v ponuke, kde vyberáte jazyk, zvoliť „bez kontroly pravopisu“ (no proofing), respektíve vo Worde 2000 zaškrtnúť Do not check spelling and grammar.

Nastavil som slovenčinu, ale korektor nefunguje

Pravdepodobne nie je na počítači slovenský korektor nainštalovaný. Toto sa stáva, najmä ak máte anglickú verziu Wordu, ktorá ho štandardne neobsahuje. Ale ani v českom či slovenskom Office, ktoré slovenský korektor obsahujú, nemusí byť nainštalovaný. Ľahko to zistíte, ak napíšete pár nezmyselných slov, označíte ich ako slovenčinu a spustíte Pravopis z menu Nástroje. Ak len vyskočí hlásenie, že sa kontrola skončila, korektor nie je nainštalovaný. Tu musíte požiadať toho, kto vám Word inštaloval, o jeho doplnenie. Ak však takýmto spôsobom korektor beží, ale pri normálnom písaní sa vlnovky nezobrazujú, treba ich zapnúť cez Nástroje, Možnosti na záložke Kontrola pravopisu (Spelling & Grammar) – Automatická kontrola pravopisu (Check spelling as you type). Tu ju možno zároveň aj vypnúť, ak vám prekáža alebo máte pomalší počítač a kontrola pravopisu spomaľuje písanie.

O týždeň: Ako vytvárať tabuľky?