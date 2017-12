Skutočný superpoštár Janko? Päť najlepších videí týždňa

Budúcnosť slovenskej pošty aj office managerov, prvý trojitý backflip a veľký návrat Georga Lucasa. Pozrite si videá, ktoré tento týždeň zabávali sociálne siete.

4. jún 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Toč sa, toč

Pud sebazáchovy je dobrá vec. Núti vás nerobiť veci, ktoré by mohli skončiť veľmi bolestivým spôsobom. Zrejme aj vďaka nemu ľudia prežili. Niektorí jedinci ho však nemajú, a potom to končí napríklad trojitým saltom.

video //www.youtube.com/embed/4eTMDkbS0fc

Superpoštár

Chodíte niekedy na poštu? A tiež vás dokážu vytočiť tie nekonečne dlhé, prakticky nehybné zakrútené ľudské klbká? Možno keby naše úradníčky - a ony sú to skoro vždy ženy - pracovali takto, všetko by na poštách fičalo inak.

video //www.youtube.com/embed/fS65yyw-zec

Mňau

Nuž, Gréci vzali boj s hospodárskou krízou trochu svojsky. A keď už zovšeobecňujeme, svojsky komentujú aj svoj hnev na grécku vládu. Byť novinárom, radosť v takýchto podmienkach pracovať.

video //www.youtube.com/embed/iheOMq8UkN4

In a galaxy far far away

My sme vždy vedeli, že to nemohol byť George Lucas, kto z takej úžasnej série urobil pree(a)fektovaný plytký nezmysel pre násťročné decká. Všetko to bolo inak a my sa už nemusíme hanbiť, že milujeme Hviezdne vojny.

video //www.youtube.com/embed/_BMgegut3UM

Kto ďalej doskočí?

Tu mala byť pôvodne celkom vtipná reklama na auto. Lenže na internete ju zrejme videl už úplne každý. Tak sme si ako posledné video vybrali celkom inú reklamu na celkom iné auto. Aj keď rozprávanie o pude sebazáchovy sme si už absolvovali.