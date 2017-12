Deus Ex: Human Revolution - augmentácia vs. ľudskosť

Deus Ex: Human Revolution radíme smelo na pozíciu čierneho koňa o najlepšiu hru tohto roku. Pre jej úspech hovorí kombinácia žánrov.

3. jún 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Dnes sa hardcore hry príliš nenosia. Nájdu sa i výnimky, na ktorých si s radosťou pochutnajú skúsení hráči, tí menej odvážni zatnú zuby, lebo raz za čas sa náročnejšia zábava zniesť dá. Chcete nejaký ten príklad? Pozrime sa na druhého Zaklínača - príbeh hodný Sapkowskeho pera, žiadne tupé klikanie, rozvážne vedené dialógy a div sa svet, ono to vyšlo len na PC. Od Deus Ex: Human Revolution nečakáme beh na dlhé trate po vzore prvého, dnes už kultového, dielu. Avšak hrateľnosť lákavú pre oba herné tábory rozhodne áno.

Možno by stačilo hodiť hráča do nemilej budúcnosti a hrdina najhrdinskejší, zachráň sveta a získaš od pána kráľa polovicu princeznej a kráľovstvo k tomu. Možno tak pri iných hrách. Vývojári z Eidos Montreal však veľmi dobre poznajú cenu značky Deus Ex a vedia, koľko nenávistných pohľadov by pritiahli po znásilnení legendárneho mena. Aj preto nás viacerých spočiatku zmiatlo oznámenie vývojárov, že sa síce chcú vrátiť ku koreňom celej série, avšak nie náročnosťou a zložitosťou. Bude z Deus Ex: Human Revolution tupá strieľačka? Možné to čiastočne bude, avšak len v prípade, že sa rozhodnete z hry spraviť sami akčnú strieľačku. Eidos totiž ide na celú vec huncútsky. Sami sa rozhodnete ako jednotlivé situácie vyriešite, ako budete postupovať príbehom a zároveň si môžete napríklad vypnúť všetkých asistentov zvýrazňujúcich farebne dôležité predmety a podobne. Začína to znieť hneď lepšie?



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Zápletka situovaná do budúcnosti je v základných obrysoch známa už zrejme každému, preto ju prerozprávame len z rýchliku a radšej sa budeme venovať popisu niektorých situácií, ktoré si mohli vyskúšať zahraniční novinári. Hlavným hrdinom je Adam Jensen pracujúci pre nadnárodnú spoločnosť Sarif Industries. Tá sa aktívne venuje vývoju protéz a rôznych náhrad ľudských orgánov. Pokúsime sa čo najmenej prezrádzať zo zápletky a príbehu samotného, no jednoduché to nebude a mnohé radšej len o konšpiračnom rozprávaní, ktoré môžete vy sami meniť a usmerňovať, len naznačíme. Jensen mal tú smolu, že mal službu ako ochrankár pri prepade Sarif Industries. Neznámi vojaci sa rozhodli zmocniť dômyselnej technológie, ktorej použitie na vojenské účely bolo len otázkou času. V uliciach futuristického Detroitu navyše stále viac a viac silnejú nepokoje ľudí búriacich sa proti augmentáciám, vylepšeným ľuďom. Takmer rasové predsudky verzus myšlienka, či ešte stále ide o skutočných ľudí.

Hneď prvý stret Jensena s nepriateľmi preverí vaše strelecké schopnosti. Nemôžete všetko vsadiť na číru akciu, hra vás totiž za neprezieravý postup okamžite potrestá. Nutnosťou sa stáva krytie za prekážky, automaticky sa môžete medzi nimi presúvať, vykúkať spoza nich a vykonávať pohyby dobre známe z iných titulov. Umelá inteligencia nepriateľov sa ukáže už v tomto bode ako tá z lepších. Ak vás nepriateľ zbadá, stáva sa vaša pozícia jeho primárnym cieľom, začne hádzať na toto miesto granáty, sústreďuje naň svoju streľbu. Neustále presúvanie a čo najmenej pozorovateľný pohyb a rýchla streľba bez zbytočného vystavovania svojho tela zásahom protivníkov sa stanú základom akčného postupu. Pokojne sa môžete ukázať nepriateľovi, nalákať ho na určité miesto, rýchlo sa presunúť a zmiasť ho tak. No a potom už len frajersky zlikvidovať. Niečo podobné sme mali možnosť vidieť v Spliner Cell: Conviction. V prípade súboja jeden na jedného ešte máte šancu, proti presile sa ukáže priamy postup ako krajne nevhodný. Arkádová strieľačka teda z Deus Ex: Human Revolution nebude.

Po príbehovom zvrate sa napokon musíte pre svoju záchranu podstúpiť augmentáciu, avšak vaša misia v tejto lokalite nekončí. Otvára sa pred vami prvá možnosť ako vyriešiť úlohu. Okrem záchrany rukojemníkov sa dostanete k vyjednávaniu, kde sa vám predstaví systém dialógov. Rôzne voľby vedúce v rozhovore k rôznym záverom už poznáme napríklad z Alpha Protocol. Môžete si vybrať medzi agresívnou cestou, sympatickým prístupom či použijete chladnokrvnú logiku, pre vás najjednoduchšie vyriešenie situácie. Konverzácia bude pôsobiť prirodzene aj vďaka používaniu mimiky tváre či reči tela, ktorá vám viac napovie o reakciách na vašu voľbu. Už v sprievodných videách boli názorne predvedené rôzne cesty postupu: streľbou, tichým zakrádaním sa bez zbytočného vzbudenia pozornosti (môžete protivníkov obchádzať a ukrývať sa pred nimi bez omráčenia), presúvaním tiel do tieňov, aby ich nepriateľ neobjavil, hackujete prístroje alebo si len počkáte, kým sa hliadka vzdiali. Všetko si však žiada určitú úroveň daných vlastností postavy.

Striktným zviazaním príbehu do lineárne nasledujúcich úrovní by možno nebolo nič pokazené, no vývojári vsadili na otvorené prostredie. Futuristický svet Detroitu, v ktorom vám tvorcovia umožnili navštíviť niektoré budovy, vyberať si z niekoľkých postranných misií, sa pred vami otvárajú ďalšie a ďalšie možnosti ako postupovať. Netreba dodávať, že väčšina lokácií nebude ladená do zrovna optimistických farieb. Na uliciach sa bude potulovať spodina, rad príde i na dílerov drog či dokonca augmentovaných častí tiel. Komu pomôžete, je znovu len na vás. Získavaním informácií z rôznych počítačov alebo správ zisťujete, že veriť v podstate nemôžete nikomu a každý vás pre svoje potreby dokáže oklamať. Výrazný nádych prvého Deus Exu teda pocítil každý.

Adventúrne prvky spravia vaše putovanie významne odlišné pri každom hraní. Dôležité voľby vás neobídu ani pri zjednodušenom RPG systéme. Už len ponuka augmentácie, ktorá vaše telo výrazne vylepší a zjednoduší postup, no na druhú stranu vám zatvorí dvere pri úlohách od "nepoškodených ľudí", zabezpečí rôznorodosť a znovuhrateľnosť. Vynechať nemožno ani klasické zlepšovanie vlastností, učenie sa nových schopností (závislých i na augmentácii) v dobre známom štýle. Počas putovania budete nachádzať množstvo zbraní (vylepšovanie, obchodovanie), natrafíte na rôzne power-upy či využiteľné predmety (hack tool), ale všetko bude stáť peniaze a tých nebudete mať nikdy dostatok. Široká ponuka možností ale neznamená automaticky prepracované RPG. Stále netreba zabúdať na to, že Eidos chce zachovať rýchly spád hry a jej plynulú hrateľnosť. Zjednodušenie v takejto podobe vítame.

Projekt Eidosu sa nebude môcť postaviť čisto akčným hrám (Call of Duty: Modern Warfare 3, Battlefield 3) či epickým RPG (Zaklínač 2, The Elder Scrolls 5: Skyrim), avšak správnu cyberpunkovú atmosféru nám dá máločo. Karty sú rozdané a bohatosť celej hry by mohlo pokaziť len ovládanie, u nás by mohla hra zakopnúť pri PC konverzii. Avšak i tu tvorcovia prehlasujú, že neponechávajú nič na náhode a ovládanie optimalizujú pre klávesnicu a myš (vidíte, ostatní páni vývojári, na nášho hlodavca sa tu nezabúda) a po grafickej stránke si konzoly neškrtnú. Bodaj by sa legenda vrátila.