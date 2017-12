Šéfka Svetovej zdravotnickej organizácie sa sťažuje na žiarienie z mobilov

Oslo 3. júla (TASR) - Generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Nórka Gro Harlem Brundtlandová priznala na konferencii o rakovine, ktorá práve prebieha v Oslo, že používanie mobilného telefónu jej spôsobuje mimo iné bolesti hlavy. Informuje o tom švédsky denník Aftonbladet.

Podľa Brundtlandovej nie je pochýb o tom, že nie všetci znášajú žiarenie rovnako. Hlavne rodičia by si mali byť vedomí rizika, keď nechávajú svoje deti používať mobilné telefóny po dlhý čas každý deň. WHO realizuje výskumný projekt o elektromagnetickom žiarení, ktorý by mal byť hotový v roku 2005.

I firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou mobilných telefónov, financujú cez spoločný fond vybrané projekty. Podľa najväčšieho svetového výrobcu, fínskej Nokie, nie je žiadny dôvod domnievať sa, že sú mobilné telefóny škodlivé.

"Elektromagnetické pole je všade okolo nás, vyžarujú chladničky, vysávače a sušiče na vlasy," tvrdí v dnešnom vydaní fínskeho denníka Hufvudstadsbladet Marianne Holmlundová z Nokia Mobile Phones.

Pre tých, ktorí sa pred žiarením z mobilného telefónu predsa len chcú chrániť, uvádza švédsky Aftonbladet niekoľko rád používať pristroj s čo možno najmenšou hodnotou SAR (specific absorbtion rate), nenosiť mobil vo vačku, používať hands-free, skracovať hovory na minimum a v aute pripojiť mobil na externú anténu.

