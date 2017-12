Bratislavský kraj a menšie mestá vedú v počte zákazníkov e-shopov

Najviac zákazníkov internetových obchodov je z Bratislavského kraja, keď spomedzi všetkých online nakupujúcich má tento kraj až 20-percentný podiel.

2. jún 2011 o 9:16 (sita)

Ako vyplynulo z prieskumu nezávislého portálu heureka.sk, na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorého podiel na celkovom počte online nakupujúcich predstavuje 13 %. Košický a Žilinský kraj majú podľa portálu zhodne po 12 %. Najmenej nakupujúcich je z Trnavského kraja, ktorého podiel je iba 10-percentný. Minimálne rozdiely medzi druhým a ôsmym krajom v poradí podľa projektového manažéra portálu Heureka.sk Tomáša Hodboďa len potvrdzuje fakt, že nakupovanie na internete je fenomén, ktorý sa týka všetkých krajov bez ohľadu na ekonomickú situáciu.

Rozdiely sú však podľa neho viditeľnejšie pri porovnaní počtu nakupujúcich v závislosti od veľkosti miest. Najviac zákazníkov e-shopov, konkrétne 24 %, pochádza z miest s počtom obyvateľov od 1 tis. do 6 tis., z veľkomiest nad 100 tis. obyvateľov je to približne 20 %. Ďalších asi 15 % používateľov internetu, ktorí nakupujú online, býva v mestách s počtom obyvateľov od 10 tis. do 25 tis. "Zákazníci z menších miest často nemajú vo svojej lokalite toľko možností nakupovania (sortimentu a značiek), ako ľudia z veľkých miest, kde sa nachádzajú veľké nákupné centrá. Internetové obchody im preto umožňujú dostať sa k tovarom, ktoré chcú, bez toho, aby za nimi museli cestovať a navyše im ich online obchod doručí až domov," vysvetlil pre agentúru SITA Hodboď.

Ďalším motívom môže podľa neho byť záujem ušetriť, čo je významný motivačný faktor najmä pre ľudí z menších a chudobnejších oblastí, nakoľko väčšina e-shopov ponúka tovary lacnejšie ako kamenné obchody. "V prípade elektroniky, kníh či oblečenia môže ísť aj o rozdiel 20 % v prospech e-shopov," doplnil Hodboď.