Call of Duty Elite - spoplatnený multiplayer k obľúbenej strieľačke

2. jún 2011 o 10:05 Ján Kordoš

Jedno konto umožní hráčom spojiť obsah zo všetkých Call of Duty titulov, zatiaľ bude pri spustení betaverzie v lete prístupný len z posledného dielu Black Ops. Cena za prémiový účet zatiaľ nebola stanovená. Za multiplayerové Call of Duty teda nebude nutné platiť navyše okrem zakúpenej verzie, podpora viacerých hráčov bude prístupná zdarma všetkým, avšak 30 miliónová základňa hráčov, ktorí multiplayer zatiaľ vyskúšali, sa budú môcť sústrediť s výhodnými podmienkami iba na hranie proti ostatným s výraznými výhodami.

video //www.youtube.com/embed/7VTt3fHNqGM

Uvidíme ako sa tento model ujme v praxi a koľko bude mať pravidelne platiacich hráčov. Tí dostanú výhody aj vo forme sociálnych funkcií v hre (prístup cez web stránky či aplikácie v mobiloch), zároveň budú môcť využívať Theatre mód - všetky dôležité informácie nájdete vo videu. Predpokladá sa, že to ostrej verzie sa Call of Duty Elite dostane s vydaním Modern Warfare 3, ktorého vydanie je plánované taktiež na tento rok. Neskôr by mala pribudnúť podpora predošlých hier z tohto univerza, očakáva sa hlavne Modern Warfare 2.

Call of Duty Elite bude teda nadstavbou pre fanúšikov série, ktorým pravidelné poplatky vadiť nebudú. Spojenie všetkých Call of Duty hier pod jeden účet berieme ako vynikajúci nápad, no jeho spoplatnenie (zvedaví sme na výšku poplatkov alebo ako bude vyzerať prepojenie Call of Duty hier z rôznych platforiem pod jeden účet) už zaváňa nepríjemne zbytočným ťahaním peňazí z vreciek hráčov.

Zdroj: VG24/7