Smrť v hlavnej úlohe Darksiders 2

2. jún 2011 o 9:40 Ján Kordoš

Už pôvodne vývojári z Vigil Games vyhlásili, že by radi pracovali na pokračovaní, no oficiálne nič potvrdené nebolo, vydavateľ THQ len naznačoval túto možnosť. Darksiders 2 napokon uzrie svetlo sveta a na rozdiel od prvého dielu nebudeme ovládať hlavného hrdinu Vojnu, ale do akcie zapojí ďalší z apokalyptických jazdcov, Smrť.

Hra bude po prvýkrát exkluzívne bližšie predstavená v časopise Game Informer. Veľký odklon od hrateľnosti neočakávame. Pokračovanie bude teda zamerané primárne na akciu v štýle God of War s jednoduchými RPG prvkami (vylepšovanie postavy a zbraní, ich nakupovania a podobne) v postapokalyptickom svete s komixovým spracovaní. Vyhubenie ľudstva v krvavom boji medzi nebom a peklom teda pokračuje, do hry pribudne viac dungeonov, častejšie budeme komunikovať s NPC a Darksiders 2 by tak mohlo získať dobrodružnejší nádych.

