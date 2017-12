EÚ vyhodnotila po roku Digitálnu agendu, výsledky sú zmiešané

Európska komisia (EK) v utorok zverejnila prehľad výsledkov Digitálnej agendy pre Európu po prvom roku jej existencie. Celkový dosiahnutý pokrok je podľa komisie dobrý, predovšetkým pokiaľ ide o používanie internetu, online nakupovanie, eGovernmentu a pod

1. jún 2011 o 17:10 (sita)

poru osvetlenia s nízkou spotrebou energie.

Naopak nedostatky EK skonštatovala v oblasti dostupnosti a rozšírenia širokopásmového internetu, cezhraničného online nakupovania, cien volaní v roamingu, fungovania stredných a malých podnikov na internete a verejných investícií do výskumu a vývoja v segmente informačno-komunikačných technológií.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes uviedla, že po roku existencie Digitálnej agendy nastal pokrok v niektorých oblastiach. "Členské štáty, priemysel, občianska spoločnosť a Európska komisia však musia urobiť ešte viac, ak chceme naplno využiť potenciál agendy na to, aby Európa ostala konkurencieschopná, aby sa podporili inovácie, vytvorili pracovné miesta a aby rástol blahobyt," vyzvala Kroes.

Brusel si v rámci agendy stanovil cieľ vykonať 101 špecifických akcií, z čoho sa 78 týkalo komisie a 23 členských štátov. Dobré výsledky dosiahol v rámci využívania internetu, ktorý pravidelne využíva už 65 % Európanov. Takisto v nakupovaní na internete nastal pokrok, keď 40 % obyvateľov EÚ v súčasnosti nakupuje online. V oblasti eGovernmentu už 41 % obyvateľov využíva služby elektronickej verejnej správy.

Naopak v rámci dostupnosti a rozšírenia širokopásmového pripojenia výsledky podľa komisie nie sú presvedčivé, keď viazne predovšetkým zavádzanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a obmedzuje sa len na niekoľko zväčša mestských oblastí. Komisia je nespokojná aj s pokrokom v oblasti cezhraničného online nakupovania, ktoré sa vlani zvýšilo len o 0,7 percentuálneho bodu a v obchodoch mimo svojej krajiny si online objednalo tovar len 8,8 % obyvateľov EÚ. Problémom je podľa EK aj nízky podiel malých a stredných podnikov, ktoré predávajú svoje výrobky online. Ich počet vlani medziročne vzrástol len o 2 percentuálne body na 13 %.

Komisia je taktiež nespokojná s vysokými cenami hovorov v roamingu. V minulom roku síce klesli o 1,5 centu, ale stále sú trikrát drahšie ako domáce hovory. Cieľom stanoveným v digitálnej agende je, aby sa do roku 2015 rozdiel medzi vnútroštátnymi a roamingovými hovormi priblížil k nule. Nedarí sa ani v oblasti verejných investícií do IKT sektora, keď výdavky verejných orgánov neprekročili vlani východiskovú hodnotu 5,7 mld. eur z predchádzajúceho roka. Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zdvojnásobiť túto sumu na 11 mld. eur do roka 2020, bude potrebné ročné zvyšovanie na úrovni 6 %.