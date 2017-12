Need for Speed World už má 5 miliónov pretekárov

2. jún 2011 o 9:15 Ján Kordoš

Na hráčov čakajú špeciálne vozidlá ako napríklad Lamborghini Mucrielago, Nissan Skyline R34 alebo Corvette Z06 ku ktorým pribudne nové Audi A1 Clubsport Quattro a taktiež rakúsky okruh Worthersee Tour. Need for Speed World ponúka bezplatne základné funkcie hry a neskôr je možné si prenajímať napríklad nové okruhy. Nechýbajú ani sociálne prvky, takže sa hráči môžu združovať do skupín a porovnávať si svoje schopnosti s ostatnými či upravovať si svoje vozidlá.

Multiplayerové pretekanie je stále na rozdiel od napríklad MMORPG v plienkach a Electronic Arts sa snaží presadiť v konkurencii bežných hier, ktoré okrem singleplayeru automaticky ponúkajú aj podporu viacerých hráčov. Výhodou Need for Speed World je, že si hru môžete vyskúšať zadarmo a platíte len za ďalší obsah.

Zdroj:PR