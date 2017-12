ST: Od 1. júla 2002 sekundová tarifikácia pre biznis zákazníkov

BRATISLAVA 28. júna – Od 1. júla 2002 začali nebytoví - biznis zákazníci Slovenských telekomunikácií, a. s., s klasickou telefónnou linkou využívať sekundovú tarifikáciu po prvej minúte, ktorá prinesie zákazníkom úsporu nákladov a presnú kontrolu nad svojimi účtami. Slovenské telekomunikácie, a.s., zaviedli túto formu účtovania pre pevné telefónne linky ako jedna z prvých spoločností v Európe.

Od 1. júla 2002 Slovenské telekomunikácie, a.s., prichádzajú s nasledovnými zmenami pre biznis zákazníkov, ktorí využívajú klasickú telefónnu linku:

* sekundová tarifikácia po prvej minúte, ktorá znamená, že po pretelefonovaní prvej minúty sa volania účtujú po sekundách a zákazník platí len za čas, ktorý skutočne pretelefonuje,

* lacnejšie medzinárodné volania v priemere až o 13%,

* výhodnejšie tarifovanie volaní a zrušenie poplatku za spojenie pre všetky volania. Jeho zrušenie znamená zníženie ceny miestnych, medzimestských, medzinárodných volaní, ako aj volaní do siete mobilných operátorov a do internetu za prvú minútu volania,

* nové, jednoduchšie a prehľadnejšie faktúry, ktoré budú obsahovať informácie o počte prevolaných minút pre všetky typy volaní,

* zmena ceny mesačného poplatku zo 199,- Sk bez DPH na 279,- Sk bez DPH po zavedení nového volacieho programu ST Business Standard. Táto zmena je kompenzovaná úsporou nákladov, ktorú prinesie účtovanie hovorov na základe sekundovej tarifikácie.

Zákazník platí len za skutočne prevolaný čas a má presnú kontrolu nad svojimi nákladmi

Nový volací program ST Business Standard ponúka kvalitatívnu výhodu v podobe sekundovej tarifikácie po prvej minúte, ktorá platí pre všetky typy volaní – miestne, medzimestské, medzinárodné, volania do sietí mobilných operátorov, internetové volania a volania z ponuky služieb s pridanou hodnotou. To znamená, že všetky volania, ktoré sú dlhšie ako jedna minúta, sú účtované po sekundách ako 1/60 z ceny za jednu minútu volania. Pre volania kratšie ako jedna minúta sa účtuje cena za jednu minútu. Účtovanie hovorov na základe sekundovej tarifikácie umožní zákazníkom presne kontrolovať dĺžku svojich hovorov a platiť len za skutočne prevolaný čas. Ceny za volania sú konečné a neúčtuje sa už žiadny ďalší poplatok za spojenie. Táto výhoda prináša zákazníkovi lepšiu kontrolu nad nákladmi za telefonovanie.

Nové ceny volaní znížia celkové náklady biznis zákazníkov

Ceny volaní za prvú minútu sa zavedením sekundovej tarifikácie výrazne znižujú:

Pri miestnych volaniach v silnej prevádzke bude cena za prvú minútu volania znížená o 0,50 Sk bez DPH a pri medzimestských volaniach až o 0,70 Sk bez DPH. Cenovo najvýhodnejšie miestne volania v silnej prevádzke sú cca do 150. sekundy, čo predstavuje dĺžku súčasného priemerného hovoru v miestnej prevádzke.

Pri volaniach do sietí mobilných operátorov sa cena za prvú minútu volania v silnej prevádzke znižuje až o 2,20 Sk bez DPH.

K šetreniu nákladov biznis zákazníkov prispejú aj nové ceny medzinárodných volaní, ktoré sa znížia v priemere až o 13%.

Pri sekundovej tarifikácii sa zníži cena volaní do internetu v silnej prevádzke.

Poplatok za zriadenie telefónnej linky po 1. júli 2002 zostáva nezmenený, t.j. 999,- Sk bez DPH.

Nový spôsob účtovania a fakturácie

Prechod na sekundovú tarifikáciu po prvej minúte znamená významný prínos v zrozumiteľnosti a transparentnosti účtovania. Nová faktúra bude obsahovať namiesto údaja o pretelefonovaných impulzoch informáciu o prevolanom čase vo forme hodina:minúta:sekunda osobitne pre každý typ volania. So sekundovou tarifikáciou budú mať zákazníci lepší prehľad o presnej dĺžke uskutočnených volaní.