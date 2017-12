Vláda zakúpi nový systém odpočúvania, modernizovať nebude

Starý systém na odpočúvanie, ktorý v súčasnosti používajú príslušné rezorty a tajné služby na Slovensku, sa už modernizovať nebude, vybuduje sa nový.

2. jún 2011 o 8:00 (sita)

Vyplýva to z dnešných vyjadrení premiérky Ivety Radičovej. „Nemá zmysel 13-ročné vybavenie zdokonaľovať,“ vysvetlila Radičová, podľa ktorej ak má byť systém na odpočúvanie funkčný a zmysluplný, tak má reagovať na najnovšie technológie. „Uprednostníme úplne nový systém tak pre ministerstvo vnútra ako aj pre SIS pri zachovaní trasovania tak, ako to bolo doposiaľ,“ vyhlásila Radičová a dodala, že ďalšou dôležitou podmienkou nového systému bude aj existencia možnej vzájomnej kontroly týchto inštitúcií, aby nevznikali nejaké zbytočné podozrenia, pochybnosti alebo niečo podobné. Túto dohodu podľa premiérky rešpektoval aj minister vnútra, súhlasí s ňou aj riaditeľ SIS. „Takže bude vypísaná nová súťaž úplne od nuly na nový systém, ktorý bude spĺňať požiadavky obidvoch týchto inštitúcií,“ dodala.

Zmluva, ktorú pred časom podpísalo ministerstvo vnútra na modernizáciu súčasného systému, bude podľa premiérky Radičovej zrušená. Podľa medializovaných informácií sa mali na základe tejto zmluvy v systémoch odpočúvania MV a SIS po dlhých rokoch úplne oddeliť vstupy a výstupy oboch inštitúcií. „Pre mňa je dôležité, aby ten systém nebol zneužiteľný a aby polícia mala efektívne nástroje na odhaľovanie tých najzávažnejších zločinov. A skutočnosť, že za možno 15 rokov boli na Slovensku mnohé podozrenia z nelegálnych odposluchov, ale nikto nebol potrestaný, je dôkazom toho, že dnešný systém potrebuje väčšiu mieru transparentnosti,“ povedal krátko pred Radičovej vyhlásením minister vnútra Daniel Lipšic. Podľa neho potrebujeme systém, ktorý konečne umožní odhaliť prípadných páchateľov potenciálnych nelegálnych odposluchov a efektívnejšie bojovať s organizovaným zločinom.

Lipšic vyhlásil, že nikdy nepôjde do nezákonných riešení. „V súčasnosti podľa zákona odpočúva Policajný zbor a SIS. SIS nemá kontrolné právomoci voči Policajnému zboru,“ vyhlásil, podľa neho by sa musel zmeniť zákon na nastolenie takého stavu. Lipšic nie je zástancom vzniku úradu pre odpočúvanie, lebo rozšírenie okruhu ľudí, ktorí narábajú s odposluchmi, nie je podľa neho dobré, viac hrozí únik informácií. Skôr by bol za to, aby príslušný kontrolný výbor poveril dvoch poslancov s bezpečnostnou previerkou – jedného z koalície a druhého z opozície, aby mali prístup aj do živých vstupov.

Strana SaS podľa šéfa rezortu obrany Ľubomíra Galka vzniesla k pôvodne uvažovanej modernizácii systému námietku, či je vôbec potrebné robiť takúto drahú modernizáciu. „My si myslíme, že nebolo dostatočne vysvetlené, prečo je potrebné nakupovať takýto drahý upgrade,“ vysvetlil. Galko dodal, že jeho rezort s pôvodne plánovaným riešením nemal problém, lebo pre nich by sa nič nezmenilo. Oni odpočúvania so súhlasom sudcu robia prostredníctvom Policajného zboru.