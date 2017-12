Valné zhromaždenie a personálne zmeny v ST

Predstavenstvo spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., a následne Valné zhromaždenie akcionárov dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasilo niekoľko významných zmien.

3. júl 2002 o 15:09

BRATISLAVA 3. júla - Predstavenstvo spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., a následne Valné zhromaždenie akcionárov dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasilo vyplatenie dividend za rok 2001, ako aj nové stanovy spoločnosti, ktoré boli zosúladené s novoprijatým Obchodným zákonníkom. Predstavenstvo Slovenských telekomunikácií, a.s., zároveň rozhodlo o personálnej zmene vo vedení spoločnosti.

Akcionári spoločnosti schválili rozhodnutie o vyplatení dividend z dosiahnutého zisku spoločnosti za rok 2001, ktorý činí 1707 mil. Sk. Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34% podiel akcií) a Fondu národného majetku (15% podiel akcií) bude vyplatená čiastka vo výške 711 mil. Sk. Tak ako už bola verejnosť informovaná, táto časť dividend bude použitá aj na úhradu dlhov STV a SRo voči spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Daňový úrad získa vyplatením dividend finančnú čiastku v celkovej výške 169 mil. Sk vo forme tzv. zrážkovej dane.

Predstavenstvo spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., hodnotilo dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie. Veľmi pozitívne vníma všetky naštartované zmeny, ktoré v podobe nových firemných procesov vedú k rýchlemu a profesionálnemu pretváraniu spoločnosti na dynamickú a zákaznícky orientovanú spoločnosť. Okrem toho definovalo potrebu zdynamizovať prípravu spoločnosti na liberalizovaný telekomunikačný trh tak, aby spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., svojím portfóliom produktov a služieb plne uspokojovala potreby a požiadavky klientov a zároveň aby plánovaná obchodná stratégia napĺňala obchodné ciele a ekonomické výsledky spoločnosti.

Na základe vlastnej žiadosti a po vzájomnej dohode, predstavenstvo spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., dnes rozhodlo o uvoľnení Ing. Ladislava Mikuša z pozície prezidenta spoločnosti. Dočasným vedením spoločnosti bol splnomocnený Dr. Mark von Lillienskiold, súčasný prvý výkonný viceprezident pre financie. Dr. Mark von Lillienskiold je zároveň členom predstavenstva spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s.

„V roku 2001 dosiahla spoločnosť výborné finančné výsledky. Vyplatenie dividend z dosiahnutého zisku za rok 2001 potvrdzuje, že vynikajúce fungovanie spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., bolo v prospech oboch akcionárov. Tieto výsledky dosvedčujú nevyhnutnosť už naštartovanej transformácie spoločnosti vedenej

p. Mikušom, pod ktorého vedením začala inak „dýchať a žiť“. Spoločnosť má reálnu šancu na ukončenie týchto zmien a na to, aby bola pripravená na otvorený a liberalizovaný telekomunikačný trh. Skutočne by som úprimne rád poďakoval p. Mikušovi za tvrdú prácu a zaželal mu všetko najlepšie v budúcom pracovnom i súkromnom živote,” – povedal Ing. Štefan Bugár, podpredseda predstavenstva.

Reakcia p.Fridberta Gerlacha, člena predstavenstva za akcionára Deutsche Telekom:

“ Byť takmer dva roky na čele najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v rýchlo meniacich sa trhových podmienkach je nesmierne náročné. Pán Ladislav Mikuš výraznou mierou prispel ku príprave a začatiu transformácie bývalej štátnej spoločnosti na zákaznícky orientovaného moderného operátora. Musíme však ísť ďalej, rozbehnuté zmeny musíme dokončiť tak, aby sme mohli byť ešte lepšou spoločnosťou, spoločnosťou schopnou plne konkurovať ostatným telekomunikačným operátorom.“

Mark von Lillienskiold, splnomocnený vedením Slovenských telekomunikácií, a.s., vidí budúcnosť spoločnosti optimisticky:

“Chcel by som p. Ladislavovi Mikušovi poďakovať za výbornú spoluprácu vo výkonnom manažmente v období posledných dvoch rokov. Do vymenovania jeho nástupcu teraz preberám vedenie spoločnosti. Do budúcnosti Slovenských telekomunikácií, a. s., sa pozerám s veľkým optimizmom a nadšením. Spoločnými silami rozvinieme ďalšie aktivity spoločnosti v prospech slovenských zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Spolieham sa na svojich kolegov vo výkonnom manažmente a na celú spoločnosť,”- povedal Dr. Mark von Lillienskiold, splnomocnený dočasným zastupovaním prezidenta spoločnosti.