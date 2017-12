Rok 2030. Jedlo je drahé a je ho málo

O dve desaťročia by sa mala cena potravín zdvojnásobiť. Vyvolá to nepokoje v chudobných krajinách.

1. jún 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Rizikové miesta Guatemala: takmer miliónu ľudí hrozí nedostatok jedla. India: jedlo je extrémne drahé vzhľadom na príjem. Azerbajdžan: zlá úroda vedie k predraženým nákupom. Východná Afrika: miliónom ľudí tam už chýba jedlo. Zdroj: OXFAM

LONDÝN, BRATISLAVA. Budúcnosť ľudstva nemusí byť až taká úžasná, ako si myslia niektorí tvorcovia filmov. Naopak, môže byť veľmi nepríjemná.

O dve desaťročia bude na planéte žiť viac než osem miliárd ľudí, ktorí si budú kupovať drahé potraviny. V novej štúdii to tvrdí medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam.

Cena základných potravín sa podľa nej do roku 2030 zvýši viac než dvojnásobne.

Prepracovať systém

Organizácia spojených národov minulý týždeň priznala, že v najbližších mesiacoch môžu ceny za potraviny dosiahnuť historické maximá. OSN tvrdí, že v niektorých chudobnejších krajinách by to mohlo vyvolať nepokoje.

Zvyšujúca cena kukurice, ryže či pšenice najťažšie zasiahne tých, ktorí už teraz majú problém kúpiť si jedlo.

Priznáva to aj Svetová banka, ktorá minulý mesiac varovala, že súčasný rast cien povedie k viac než 40 miliónom ľudí zápasiacich s extrémnou chudobou a hladom. Zlepšiť by sa to nemalo ani v najbližších desaťročiach.

Podľa Oxfamu sa majú viaceré krajiny pripraviť na trvalú potravinovú krízu, pretože ich vlastné ani svetové poľnohospodárstvo nie sú schopné reagovať na zvyšujúci sa dopyt.

Ten by sa do polovice storočia mal zvýšiť o sedemdesiat percent. No rast produkcie je podstatne nižší.

„Potravinový systém musíme prepracovať,“ hovorí pre BBC Barbara Stockingová, generálna riaditeľka organizácie. „Ak chceme prekonať narastajúci tlak klimatickej zmeny, špirály rastúcich cien potravín a nedostatku pôdy, vody a energie.“

Môže nakŕmiť každého

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN priznala, že ceny potravín sú v porovnaní s rokom 1990 podstatne vyššie. Bojujú s tým Guatemala, India či štáty východnej Afriky.

Tam už teraz nemá asi osem miliónov ľudí čo jesť. V Azerbajdžane dopestovali minulý rok o tretinu menej pšenice ako v predchádzajúcich rokoch a krajina bola odkázaná na obilie z Ruska a Kazachstanu.

„Každý siedmy človek na planéte bude každý deň hladný,“ dodáva Stockingová pre denník Guardian. „A to napriek faktu, že planéta by mohla nakŕmiť každého.“

Problémom sú svetové trhy, ktoré podľa organizácie obchodujú s jedlom na komoditných burzách „ako v kasínach“. Nezmyslené je údajne aj pestovanie plodín na biopalivo.