Brink - bitka o Archu

1. jún 2011 o 12:45 Ján Kordoš

Ambície vývojárov zo Splash Damage boli s akčným projektom Brink len tie najvyššie. Originálne prvky hrateľnosti spájajúce online kooperáciu s príbehovými úlohami zabalené do lákavého RPG kabátu - no neznie to perfektne? Kombinácia toho dobrého ale nepredstavuje vždy v samotnom závere chutný pokrm. Na strieľačke z vlastného pohľadu Brink je ale vidieť okrem bohatosti výberu jednotlivých prvkov i to, že v podstate žiaden z nich nie je dotiahnutý do úplného konca. Výsledok je tak skôr tragickým fňukaním a horekovaním, čo všetko mohol Brink dosiahnuť.

Kopnúť do Brink sa dá totiž skutočne vo všetkom, všade kam sa len pozriete, uvidíte niečo nedokončené, nerozvinuté, nekompaktné, nedotiahnuté, nelogické. Príbeh samotný je len naznačením situácie, prečo sa proti sebe postavili dva odlišné tímy. Archa, plávajúci ostrov, na ktorom prežívajú posledné tisícky jedincov ľudskej civilizácie, je miestom, kde si zastrieľame do sýtosti. Ako už býva zvykom, jedna skupina sa rozhodne Archu chrániť v podobe policajných zložiek a naopak spodina sa snaží z Archy utiecť, zničiť ju, skutočný raj očakáva na pevnine, preč z miesta, kde sú tí najchudobnejší utláčaní v neľudských podmienkach. Samozrejme, že toto spojenie čistoty a bohatstva verzus chudoby a biedy znie lákavo. Žiaľ je prostredie a celý svet vykreslený až zúfalo monotónne, bez akejkoľvek štipky atmosféry, rôznorodosti, kontrastu dvoch odlišných svetov.



Len osem máp (bez ďalších oznámených v DLC) nepredstavuje žiadne terno, navyše ak zistíte, že ich so samotným príbehom takmer nič nespája, sú pomerne nevýrazné, rozlohou skôr skromnejšie a zároveň i jednoduché. Možností ako vytvoriť dojem apokalyptického prostredia, spodiny či až bizarnej čistoty príbytkov tých vysokých, je mnoho. V Splash Damage akoby nechápali základný fakt, že mapa síce môže byť nadizajnovaná z hľadiska prístupových ciest vhodne, avšak treba jej i vdýchnuť akési črty. Práve toto v Brink nefunguje ako prvé. To, že je hra zameraná na kooperatívny multiplayer berieme, avšak vývojári sa ukrutne bili do pŕs a sľubovali i zaujímavý príbeh. Ten je založený na jednoduchom princípe: podobne ako v multiplayeri sa i tu predstaví každá mapa príbehom, úlohami a živých proti a spoluhráčov nahradia boti. Nie príliš inteligentní, občas si na nich zanadávate, ale aspoň dajako to drží pohromade. Nezbavíte sa ale pocitu, že toto teda plnohodnotný singleplayer nie je.

Hrateľnosť je založená na jednoduchých princípoch, ktoré sa objavili po prvýkrát pred niekoľkými rokmi v prvotine Splash Damage, Enemy Territory: Quake Wars. Každá mapa obsahuje niekoľko dôležitých objektov, ktoré musíte buď opraviť, ochrániť, získať pod farbu svojho tímu, pričom druhé zoskupenie sa snaží o pravý opak. Že to v konečnom dôsledku znamená, či bude raketové silo funkčné alebo nie (to tá sofistikovaná zápletka, viete...), vám je úplne jedno, pretože základná činnosť je pevne daná a žiaľ i monotónna. Štvorica povolaní v tíme navyše presne určuje, čo bude kto vykonávať. V praxi to znamená, že všetci pobehujú okolo, buffujú ako diví a vždy sa snáď nájde i nejaký inžinier alebo skaut, ktorý opraví alebo hackne nejaké zariadenie. Vojak dokáže okrem toho klásť bomby, inžinier stavať strelecké veže, a podobne.

Oproti tomu buffovanie slúži v podstate na priamu podporu okolia. Vojak má nekonečné zásoby munície (kedykoľvek si ju môže doplniť na maximum) a preto ju rozdáva všetkým svojim okolitým spolubojovníkon. Zdravotník zas lieči padlých (môžete čakať na zemi ochromení alebo sa respawnovať na základni), inžinier dokáže zlepšiť samotnú zbraň, respektíve jej poškodenie. Diametrálne odlišné funkcie jednotlivých tried využívať musíte, výrazne pomáhajú. Umelá inteligencia botov sa oproti živým spoluhráčom vyznačuje tým, že niekedy čakáte na záchranu od medika pridlho, len sa okolo vás motá alebo vám hodí nový zásobník do zbrane, hoci si ho ako vojak kedykoľvek zabezpečíte sami. Ale nevadí, povolania vynikajúco odlišujú hráčov, kedykoľvek si môžete triedu zmeniť za inú pri vybranom termináli a nestane sa tak, že by vám na mape chýbali dôležité postavy a nemohli by ste sa pohnúť ďalej s misiou.

Za všetky činnosti dostávate body skúsenosti ako v akomkoľvek RPG. V Brinku je to dovedené do maximálnej dokonalosti a systém, kedy vidíte jednotlivé body expov prirátavané na vaše konto priamo za konkrétne činy, má svoje čaro. Body získavate za zásahy do nepriateľov, no zároveň ak liečite, opravujete, strážite dôležitú osobu alebo post, hackujete a podobne. Po dovŕšení určitého počtu skúsenosti poskočíte o jeden level, dostanete bod a ten následne investujete do nákupu špeciálnych vlastností: ako v každom inom RPG. Tu môže ísť o všeobecne pre postavu alebo priamo pre povolanie. Nejde o žiadne extrémne výrazné úpravy, ktoré by až príliš dávali do popredia hráčov, ktorí sú skúsenejší, skôr majú viac možností ako využiť funkcie svojej triedy. Rozhodne ale poteší fakt, že nie ste odmeňovaní len za zabíjanie nepriateľov, ale sa môžete pohodlne venovať tímovej práci a kladné hodnotenie vás i tak neminie.

Ešte si nájdeme nejaký ten kúsok miesta na kladné slová úpravy jednotlivých postáv, ich výzoru, odevu a dokonca i zbraní. Kombinácii je skutočne more, miliardové čísla z úst tvorcov sú však značne prehnané, keďže farebné kombinácie maskáčov a rámiku na okuliarov zrejme nikoho fascinovať nebude. Všetky postavy sú vytvorené v mierne odľahčenom štýle, s pretiahnutými tvárami a môžete editovať a pridávať rôzne bonusy na tvár (okuliare, helmy, náplaste, bojové pomaľovanie tváre, jazvy), zvyšok tela je len o oblečení. To ešte na vlastnosti postavy veľký vplyv nemá, avšak dôležitá je voľba hmotnosti. Na výber sú len tri typy: chudá, priemerná a mohutná, no tu už musíte vyberať aspoň čiastočne s rozumom. Nielenže je chudší charakter náročnejšie presnejšie zamerať, ono aj znesie menej a hodí sa skôr ako rýchly skaut či medik. Dôvod je prozaický, hoc nie vždy a správne fungujúci. Do Brinku sa vývojári snažili preniesť aj parkourové prvky známe z Mirror's Edge. Práve ľahšie postavy zvládajú tieto kúsky a presuny, ťažšia postava má pohyblivosť omnoho menšiu, no zároveň ako jediné odnesú ťažké zbrane.

No povedzte sami: neznie to celé až príliš dobre? A čert vezmi to frflanie recenzenta na začiatku o nejakej atmosfére a stupídnom príbehu, chcete si predsa zastrieľať a baviť sa! Lenže práve tu je tak trochu pes zakopaný. Level dizajn multiplayerových máp považujú mnohí vývojári za náročný, avšak práve ten v Brinku ukazuje, že priemerné mapy nemusíte tvoriť dlhé mesiace. To, že ich tu nájdeme len osem, je zlé. To, že napriek exteriérom sa často tlačíte s ostatnými hráčmi v chodbách, je ešte horšie. Ono sú mapy navrhnuté tak podivne, aby dochádzalo stretom len na určitých miestach, kde sa o seba priam potkýnate. A aby to nebolo málo, pokým sa rozhodnete pre respawn, objavíte sa na svojej základni. Ak ste už v pokročilejšej fázy vybranej mapy, trvá nejaký ten čas, pokým k miestu bojov znovu pribehnete. Je to hlúpe už len preto, že môžete obsadzovať akési strediská, kde si meníte povolanie alebo dopĺňate muníciu. Prečo sa tu však nemôžete respawnovať po smrti, je zarážajúce. Podobných chybičiek tu nájdeme viacero. Parkour proste nefunguje tak ako by mal. Vždy nájdete stenu alebo prekážku, ktorú nepreskočíte, nevyleziete na ňu, navyše bolo na Mirror's Edge vynikajúce to, že ste videli svoje končatiny. Brink je len chodiaca zbraň vo vzduchu. Vertikálne využitie máp dosiahnete len v minime prípadov a máme pred sebou iba ďalší zbytočný riadok v životopise hry.

Horšie pre hru samotnú ale je, že vás prestane príliš skoro baviť. Plnenie úloh má v sebe isté čaro, avšak Brink sa primárne zameriava iba na túto možnosť a doteraz sme neprišli na zmysel sekundárnych úloh, ktoré vôbec nerozhodujú o úspechu misie. V drvivej väčšine prípadov len trielite k hlavnému miestu, kde po sebe strieľate a snažíte sa získať čas na vykonanie vybranej akcie. To, čo sa deje v ostatných priestoroch mapy je až na možnosť nadobudnutia skúsenosti postáv absolútne irelevantné. Pokojne teda bránite dôležitý objekt (a teda zvíťazíte), súper má pod palcom sekundárne oblasti, nie je mu to nič platné, lebo na kope je naukladaná osmička hráčov, ktorá súpera jednoducho zvalcuje, robí z hrateľnosti arkádové strieľanie. Nemá to zmysel, potrebný spád, snahu aspoň čiastočne taktizovať. Brink hráča vôbec nenúti správať sa rozumne, nechávať v zálohe hliadky a podobne. Aj preto nám to skôr pripomínalo klasický tímový deathmatch, o výsledok misie sme vôbec nejavili záujem. V podstate ani nik na mape. Okrem tohto "príbehového" módu máme k dispozícii zopár drobností v challange móde. Klasické obsadzovanie/obraňovanie určitých bodov na mape, parkour, obrana postupujúceho objektu (konvoj) a obrana pred určitým počtom nepriateľských vĺn. Mapy sú tu strohé, nudné, jednoduché a... a skutočne si pretrime oči. Toto nie je žiadny mód za pár drobných do už existujúcej hry, ale samostatne predávaná veľká hra za nemalé peniaze!

Na Brink sa môžete pozerať len a len ako na arkádovú strieľačku zameranú výhradne na multiplayerovú hrateľnosť. Mnoho nasľubovala, málo splnila. Neberieme hre, že by bola vyslovene nudná a zlá. Rozhodne ale neudrží hráča na tak dlhú dobu ako ostatné akčné hry, ktoré obsahujú ako plnohodnotný multiplayer, tak príbehovú kampaň. Brink sa žiaľ podarilo čiastočne len to prvé. Žiaľ skutočne len čiastočne. Potešili nás RPG prvky a úpravy postavy, zbraní. Chýbala nám však zábava, ktorá by nás pri hraní udržala a nútila nás tráviť s titulom povinnú hodinku denne. Možno sa situácia zlepší s vydávanými DLC (ktoré však musia byť zadarmo), takto ale Brink ponúka málo muziky za veľa peňazí.