V Brazílii objavili dva nové druhy opíc

1. júl 2002 o 5:55 © TASR 2002

Rio de Janeiro 1. júla (TASR) - Biológovia objavili v brazílskom dažďovom pralese dva doteraz neznáme druhy opíc. Zvieratá, veľké asi ako mačka, vojdú do análov pod odbornými názvami Callicebus bernhardi a Callicebus stephennashi.

Od roku 1990 sa podarilo na celom svete objaviť 24 nových druhov primátov, z toho 13 v Brazílii. Dva najnovšie druhy popisujú vedci z brazílskeho Národného inštitútu pre výskum Amazónie (INPA) a ochranárskej organizácie Conservation International (CI) v časopise Neotropical Primates.

Druh Callicebus bernhardi dostal meno po holandskom princovi Bernhardovi, ktorý je spoluzakladateľom Svetového fondu pre ochranu prírody (WWF) a iniciátorom udeľovania ceny Order of the Golden Ark. Princovi, ktorý v minulý týždeň oslávil 91. narodeniny, už odovzdali portrét "jeho" opice.

Opice druhu Callicebus bernhardi sú vysoké necelých 40 centimetrov. Vnútorné strany končatín, hruď a kotlety majú oranžovo žiariacu farbu, chrbát je zafarbený do červenohneda a ich telo krášli vyše 50 centimetrov dlhý chvost s bielym koncom. Zvieratá žijú v južnej Amazónii medzi východným brehom Rio Madeira a jej prítokom Rio Aripuana.

Opica Callicebus stephennashi nesie meno Stephena Nasha, technického ilustrátora CI, ktorý predtým pracoval pre State University of New York. O tomto druhu vieme zatiaľ veľmi málo, pretože sa nevie, kde presne žije. Vedci predpokladajú, že pochádza z oblasti Rio Purús uprostred Amazónie.

Zatiaľ jediný exemplár tejto opice priniesli miestni rybári do sídla organizácie Breeding Center for Endangered Wildlife v Manause. Charakteristickými znakmi zvieraťa sú čierne čelo, do strieborna sfarbená srsť, vnútorné strany končatín, hruď a kotlety sú červené.

"Tieto objavy dokazujú, že sa môžme ešte veľa naučiť o biologickej rozmanitosti - hlavne v tropických dažďových pralesoch," povedal šéf CI Russel Mittermeier. Vedci chcú požiadať brazílsku vládu, aby miesta výskytu nových druhov opíc vyhlásila za prírodné rezervácie.