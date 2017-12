Spotrebúvame viac prírodných zdrojov ako je k dispozícii

Washington 1. júla (TASR) - Ľudia vyčerpávajú prírodné zdroje rýchlejšie, ako sa tieto stačia obnovovať. Konštatuje sa to v štúdii popredných svetových odborníkov na ekológiu, ktorá vyšla v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Na hranice rastu ľudstva upozornil v roku 1972 Dennis Meadows. Na otázku, kedy vyčerpáme prírodné zdroje, však nie je jednoduché odpovedať.

Treba totiž zohľadniť nielen to, koľko prírodných zdrojov spotrebujeme, ale aj bezprostredné následky tejto činnosti. Každý produkt potrebuje na svoju výrobu nielen suroviny a energiu, ale vyžaduje si napríklad náklady na dopravu, čím zaťažuje životné prostredie a zanecháva po sebe takzvaný "ekologický odtlačok".

Tento pojem, zahŕňajúci na každého človeka pripadajúci podiel úrodnej pôdy a pobrežných vôd, činil podľa štúdie v roku 1999 asi 2,3 hektára. K dispozícii pre každého z nás je pritom iba 1,9 hektára. Na prvom mieste sú aj v tomto smere USA s 9,7 hektára na obyvateľa.

Dopyt je teda prekročený o 20 percent. Inými slovami: Človek v súčasnosti spotrebuje ročne asi 1,2-krát viac zdrojov, než je na Zemi k dispozícii. Znamená to, že ľudstvo by potrebovalo 1,2 zemegule, aby pokrylo svoje nároky. Alebo: Zemi by trvalo 1,2 roka, kým by sa úplne spamätala z drancovania človekom počas 12 mesiacov.

Podkladom pre uvedené výpočty bolo šesť faktorov ľudskej aktivity, ktoré sa sledovali od roku 1961: pestovanie obilnín, chov dobytka, spotreba dreva, rybolov, priemyselná infraštruktúra a produkcia oxidu uhličitého spaľovaním fosílnych palív.

V roku 1961 sa pohybovalo využívanie prírodných zdrojov na úrovni 70 percent. Avšak už od roku 1980 sme dosiahli "ekologický zlom", to znamená, že si žijeme nad pomery.

Experti z kalifornskej ekologickej organizácie Redefining Progress na čele s Mathisom Wackernagelom, autorom modelu ekologického odtlačku, momentálne nevidia žiadne náznaky obrátenia nepriaznivého trendu. Ten môže nastať jedine dôsledným využívaním obnoviteľných zdrojov energie, produkovaním menšieho množstva odpadov a šetrením prírodných zdrojov.