Obedná pauza: Quest for the Rest

Trio hippisákov sa počas turistického zájazdu z neznámych príčin zatúlalo. Pomôžte im nájsť svoju družinu.

2. mar 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Trio hippisákov sa počas turistického zájazdu z neznámych príčin zatúlalo. Pomôžte im nájsť svoju družinu v hre Quest for the Rest. Point and klick adventúra Amanita designu nie je dlhá, má však o to krajšiu atmosféru. Príjemná oddychovka na pondelok. ;)

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.