Obedná pauza: púť životom

Všetci, ktorí čítate tieto riadky, ste voľakedy prišli na tento svet, a, nechcem kuvíkať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ho raz aj opustíte.

11. máj 2011 o 11:30

Je to neporušiteľný zákon života, spod ktorého niet výnimiek. Jediné, čo môžeme ovplyvniť, je čas strávený medzi narodením a smrťou. Nie je tomu inak ani v hre And Everything Started to Fall. Preklusajte životom skákajúc z plošinky na plošinku, naučte sa chodiť, zmaturujte, ožente sa a pokúste sa dosiahnuť všetkých 8 životných cieľov nášho virtuálneho hrdinu. Majte obsažný život!

Ovládanie:

Šípky + kláves "S".

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.