UbiSoft chce preraziť aj na filmovom a televíznom trhu s hernými adaptáciami

4. máj 2011 o 11:30 Ján Kordoš

UbiSoft sa už v minulosti snažil preniknúť na pole filmovej zábavy napríklad produkciou internetového seriálu k značke Assassin's Creed. V roku 2007 otvoril UbiSoft CGI štúdio (na tvorbu animácií) v Montreale a CEO spoločnosti Yves Guillemot vtedy prehlásil, že sa UbiSoft možno vrhne na vývoj filmov.

Úspech filmov podľa hernej predlohy je síce minimálny, no minuloročný Prince of Persia: The Sands of Time (film) práve od UbiSoftu priniesol spoločnosti Disney 335 miliónov amerických dolárov celosvetovo. Prvým pokusom UbiSoftu na filmovom (alebo televíznom) trhu sa zrejme stane spracovanie inej hernej série. Splinter Cell patrí medzi úspešné značky a v roku 2007 (Splinter Cell: Chaos Theory) sa objavil v bonusových videách hry "Coming Soon" teaser trailer práve k tomuto filmu. Je teda veľmi pravdepodobné, že sa UbiSoft vrhne práve na Sama Fishera, hlavného protagonistu série.

V roku 2008 navyše UbiSoft získal pod svoje krídla štúdio Hybride, ktoré pomáhalo priniesť na svet filmy 300 alebo Sin City. UbiSoft ďalej úzko spolupracuje s Jamesom Cameronom, čoho výsledkom bolo herné spracovanie filmového Avatara priemernej kvality. UbiSoft má rozhodne potenciál a úspešné značky, aby sa pokúsil vykročiť z herného sveta niekam ďalej. Istotne mu držíme palce, no skôr ako veľké investície (finančné i ľudských zdrojov) do celovečerného filmu by sme boli za seriál podľa niektorej z predlôh, pokojne i s alternatívnym dejom. Podobne ako sa THQ dohodlo so stanicou SyFy na spracovaní Red Faction.

video //www.youtube.com/embed/nmbA-WDqghY

Zdroj: Shacknews