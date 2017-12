Apple začne v septembri s dodávkami nového typu iPhonu

Dodávatelia americkej technologickej spoločnosti Apple začnú s výrobou novej generácie iPhonu v júli toho roka.

20. apr 2011 o 10:32 SITA, Reuters

HONGKONG.

Spoločnosť začne dodávať hotové produkty pravdepodobne v septembri. V stredu to pre agentúru Reuters uviedli tri zdroje oboznámené s problematikou.

Nový iPhone bude mať rýchlejší procesor, jeho vzhľad však bude z väčšej časti podobný súčasnému modelu iPhone 4, uviedol jeden zo zdrojov. Fotoaparáty do súčasných modelov iPhone 4 dodáva spoločnosť Largan Precision Co Ltd, dotykové displeje podnik Wintek Corp a obaly vyrába spoločnosť Foxconn Technology Group.

Spoločnosti začnú s výrobou v júli alebo v auguste. Jednotlivé komponenty potom dodajú na zmontovanie spoločnosti Hon Hai Precision Industry Co Ltd, ktorá je súčasťou podniku Foxconn Technology Group, tvrdia zdroje.

iPhone je jedným z najúspešnejších produktov podniku Apple. V poslednom kvartáli minulého roka sa ho predalo viac ako 16 mil. kusov, čo predstavuje viac ako tretinu celkového predaja spoločnosti v sledovanom období. Šéf Applu Steve Jobs predstavil súčasný model iPhone 4 v júni minulého roka.