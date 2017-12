Výpoveď e-mailom v Zákonníku práce nebude

Ministerstvo práce stiahlo z novely Zákonníka práce možnosť zaslať výpoveď e-mailom.

14. apr 2011 o 9:19 tasr, sita

BRATISLAVA. Navrhovaná novela Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prešla po medzirezortnom pripomienkovom konaní viacerými zmenami. Vypadla z nej napríklad možnosť zasielania písomností v práci prostredníctvom e-mailu, čo na týkalo aj dania výpovede.

"Aj tento bod sa ukázal ako sporný, a preto sa zo zákonníka zatiaľ vypúšťa. Naďalej sa budú písomnosti ohľadne pracovného pomeru doručovať do vlastných rúk zamestnanca, ak nebude zastihnuteľný v práci či doma, písomnosť bude možné doručiť poštou ako doporučenú zásielku," vysvetľuje v stanovisku pre médiá rezort práce.

Sporná definícia práce

Podľa verzie spracovanej ministerstvom sa nebude meniť ani definícia závislej práce. "Hoci súčasná definícia v ZP nevyriešila problém nútených živností, ministerstvo sa rozhodlo zatiaľ od jej zmeny upustiť. Táto téma bude predmetom širšej diskusie sociálnych partnerov," konštatuje.

Otázka definície závislej práce by sa podľa ministerstva mohla otvoriť na mimoriadnom rokovaní tripartity. To sa má uskutočniť 18. apríla, novela potom poputuje na analýzu expertmi Medzinárodnej organizácie práce. Vláda SR by sa ňou mala zaoberať 27. apríla.

Skúšobná doba bude závisieť od výšky mzdy

Dĺžka skúšobnej doby by mala podľa pripravovanej novely Zákonníka práce závisieť od výšky mzdy zamestnanca. Najkratšie, jednomesačné obdobie sa bude uplatňovať v prípade, ak plat pracovníka nepresahuje 1,7-násobok minimálnej mzdy, čo aktuálne predstavuje 538,90 eura.

Pre ostatných zamestnancov zostane skúšobné obdobie na súčasnej hranici, a to troch mesiacov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však ešte zakomponovalo do novely zákonníka možnosť dohodnúť sa s vedúcimi zamestnancami na predlžení skúšobnej doby na šesť až deväť mesiacov.

"Naším záujmom je, aby zamestnanci na nižšie kvalifikovaných pozíciách mali kratšiu skúšobnú lehotu. Na náročnejších, respektíve aj lepšie platených pozíciách by mohla byť dlhšia. Takéto odstupňovanie je objektívne," podotkol v stanovisku pre médiá minister práce Jozef Mihál.

Firmy nesúhlasia so skúšobnou lehotou pre slabo zarábajúcich

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení nesúhlasí s tým, aby sa na horšie zarábajúcich zamestnancov vzťahovala len mesačná skúšobná lehota. Po sneme asociácie to na tlačovej besede uviedol viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.

Ministerstvo práce totiž navrhuje, aby sa mesačná skúšobná lehota vzťahovala na tých zamestnancov, ktorých mzda nepresiahne 1,7-násobok minimálnej mzdy, čo je približne 539 eur. „Ide predovšetkým o tých ľudí, ktorí sú ťažko zamestnateľní a je to zásadná prekážka zamestnávania dlhodobo nezamestnaných,“ upozornil Machunka.

Asociácia bude preto podľa neho požadovať, aby sa základná skúšobná lehota dostala pre všetkých zamestnancov späť na úroveň troch mesiacov.