Electronic Arts predstavuje perzistentné hráčske profily

9. apr 2011 o 11:55 Ján Kordoš

Nápad to je rozhodne zaujímavý a pomôže ako hráčom, tak i samotnej hernej spoločnosti. Bude úplne jedno, na akú platformu si hru od EA zakúpite, systém reaguje na vaše konto, kam sa ukladajú všetky informácie, achievmenty, herné postupy a štatistiky vybraného titulu bez rozdielu toho, či vlastníte PC alebo konzolovú verziu. Nutnosťou bude online pripojenie, všetko sa bude ukladať na serveroch EA.

Na začiatku sa pokúsia v EA zjednotiť športové série. Ak ste si napríklad zakúpili Madden 11 a následne ďalší ročník, nemusíte znovu začínať odznovu, ale prebehne migrácia dát a môžete využívať už nadobudnuté skúsenosti. Personalizácia údajov je samozrejme výhodná pre obe strany. Len nedávno v EA rozbehli špeciálne akcie, kedy ste napríklad pri zaregistrovaní novej kópie Dead Space 2 dostali prístup k špeciálnym predmetom v Dragon Age 2. Pri následnej aktivácii i tohto RPG ste boli zas odmenení i v Dragon Age: Legends, sociálnej hre na Facebooku.

Podobný systém už funguje v pretekoch Need for Speed: Hot Pursuit a SHIFT 2: Unleashed s názvom Autolog. Komunitné funkcie istotne sprehľadnia mnohé činnosti pre hráčov. V Electronic Arts však veľmi dobre vedia, prečo to robia - nenápadne obmedzia bazárové predaje svojich hier, keďže bonusy je možné aktivovať len raz a na jeden profil. Potešiteľné je, že Electronic Arts dokáže príjemne odmeniť verných zákazníkov.

