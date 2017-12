Séria Professor Layton patrí medzi najúspešnejšie logické hry

7. apr 2011 o 16:15 Ján Kordoš

Desiatky logických rébusov zviazaných príbehom si získali milióny hráčov. V Japonsku zatiaľ vyšlo viac dielov, zatiaľ čo v Európe môžeme siahnuť len po PL and the Curious Village, PL and the Pandora's Box, PL and the Lost Future a PL and the Eternal Diva (UK). Nádherná kreslená grafika, detektívny príbeh a hlavne vynikajúce rébusy patria medzi základné stavebné kamene chytľavej hrateľnosti. Nirvána v žánri logických hier.

Šéf vývojárskeho štúdia Level 5, Akihiro Hino, odhalil niekoľko zaujímavých informácií ohľadom predajnosti. Prvý diel si po vstupe na japonský trh v roku 2007 získal milión tamojších hráčov. Celosvetovo sa predalo už 11 miliónov kusov z celej série - čiže hráči Professora Laytona stále milujú.

Ďalší diel PL and the Mask of Miracle pre Nintendo 3DS je v Japonsku už v predaji, ďalšie regióny budú - aspoň dúfame - čoskoro nasledovať. Hino navyše potvrdil fámy o vývoji ďalšieho dielu, no zatiaľ neboli bližšie špecifikované platformy, na ktorých by sa hra objavila. Sami vidíte, že logické hry vôbec nie sú mŕtvym herným žánrom, len ich treba hľadať na iných platformách ako PC.

