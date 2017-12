Prechod na sieť štvrtej generácie môže priniesť aj ekologické technológie

S príchodom mobilných sietí štvrtej generácie založených na technológii LTE možno na Slovensku očakávať aj väčší záujem mobilných operátorov o znižovanie ich energetickej náročnosti.

7. apr 2011 o 11:00 SITA

Ako v stredu uviedol Rastislav Mitašík zo spoločnosti Nokia Siemens Networks, na vyspelých trhoch tvoria náklady firiem na energiu 10 % z celkových prevádzkových nákladov. V prípade rozvíjajúcich sa trhov to je 15 až 30-percentný podiel. "Až 85 % energie naši klienti - mobilní operátori spotrebujú prevádzkou komunikačných zariadení. Preto v procese znižovania energetickej náročnosti sú mimoriadne dôležité moderné úsporné riešenia," upresnil riaditeľ slovenskej pobočky Nokia Siemens Networks Ľubomír Šoška.

Jedným z možných opatrení je podľa Šošku zníženie spotreby energie základňových staníc BTS, cez ktoré mobilné telefóny komunikujú so sieťou operátora, prostredníctvom úspornejších a výkonnejších technológií a využívania energie z obnoviteľných zdrojov. "Tento trend tu je a každý ide týmto smerom, otázka je, akou rýchlosťou," uviedol Šoška. Nové technológie, ktoré slovenskí operátori v posledných rokoch nasadili v súvislosti s 3G sieťou, majú podľa neho istú životnosť a je preto prirodzené, že z týchto investícií chcú spoločnosti vyťažiť čo najviac. Nasadzovanie ekologickejších technológií na Slovensku podľa neho možno očakávať pri prechode na nové technológie, ako napríklad LTE sieť. "Ak by sa nasadzovali nové riešenia, nové technológie, tak by v určitých častiach Slovenska operátori mohli nasadiť BTS využívajúce obnoviteľné zdroje energie," povedal Šoška.

Limitujúcim faktorom nasadenia nových sietí sú podľa Mitašíka finančné možnosti mobilných operátorov, keďže na Slovensku ešte stále existujú veľké medzery vo využití existujúcich 3G sietí. "Operátori môžu ešte stále zvyšovať rýchlosti existujúcich sietí prostredníctvom rôznych vylepšení. Až keď sa dosiahne strop vo využití 3G siete môžeme očakávať výraznejšie investície do nových sietí," vysvetlil Mitašík.