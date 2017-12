Dragon Age 2 - vek drakov

5. apr 2011 o 16:20 Ján Kordoš

Po vydaní Dragon Age: Origins od kanadských vývojárov z BioWare sme sa potmehúdsky usmievali popod fúzy a spomínali na staré časy, kedy izometrické RPG hry s dobou hrania niekoľkých desiatok hodín patrili k pokrmom gurmánov. Náležite sme si ich vychutnávali, s prižmúrenými očami taktizovali, prežívali napínavé dobrodružstvá s hrdinami našich sŕdc. Tá doba je síce už nenávratne preč, avšak spomínať sa dá stále a navyše poctivé RPG hry predsa nevymreli, len ich máme menej. Jednou z nich bolo aj Dragon Age: Origins.

Napriek niektorým negatívnym ohlasom hardcore fanúšikov sme boli viacerí spokojní. Nostalgické porovnávanie so staršími a dnes už kultovými hrami napokon vypálilo tradične. Zaslepené spomínanie vyústilo automaticky do zbytočného odsúdenia. Dragon Age: Origins nebola hra bezchybná, absolútne dokonalá, no bolo jednoduché sa do nej zamilovať a drobné prehrešky jej odpustiť. Neovládali sme len jedného, jediného hrdinu, ale starali sa hneď o celú skupinu, vzťahy medzi nimi, nechýbali rôzne začiatky, smerovanie, ovplyvňovanie nasledujúcich udalostí konkrétnymi činmi, nelineárny príbeh, RPG prvky, taktické možnosti v súbojovom systéme... skutočne sme sa bavili a užívali si to. Keď však pozeráme na Dragon Age II, musíme sa sami spýtať: „Kde jenom udělali soudruzi z NDR chybu?“



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Zmeny, ktorými prešla hra, výrazne menia dobre známy charakter. Žiaľ smerom, ktorý zrejme bol myslený dobre, avšak napokon len viditeľne osekáva hru. Ono toho nadávania bude dosť, ale aj napriek tomu sme s Dragon Age 2 strávili desiatky hodín. To, že to až taká zábava nebola, cítite zrejme sami. Začneme tým, že počiatočná voľba hrdinu sa zúžila na pohlavie a jedno z troch povolaní (bojovník, mág a zlodej). Nalinkovanie jediného príbehu oproti šestici v pôvodnom dobrodružstve nielenže neznie príliš dobre, ale v konečnom dôsledku ani nie je také zaujímavé. Dej odohrávajúci sa na úplne inom mieste je retrospektívne rozprávaný trpaslíkom Varricom, ktorý sa stal priateľom Hawkea, nášho hrdinu. Zaujímavé momenty nastanú v prípade, ak si Varric niečo prikrášli a po preháňaní musí uviesť príbeh na správnu mieru, ako to teda v skutočnosti bolo. Nie je to nič originálne, tobôž nie plnohodnotne využitý potenciál, ale tak je to v Dragon Age 2 so všetkým.

Hawke je nútený utiecť so svojou rodinou z rodnej viesky a hľadajúc útočisko v meste Kirkwall sa dvíha na vlastné nohy. Z váženého bojovníka sa stáva vyhnanec a svoje meno si musí znovu budovať. Práve o tom je zápletka druhého Dragon Age. Príbeh odohrávajúci sa na pozadí veľkého konfliktu rieši lokálne problémy, sledujeme vzostup nášho hrdinu v očiach obyvateľov mesta, jeho trpkú cestu na vrchol. Nebolo by to nič nezmyselné, nemusíme totiž stále iba zachraňovať svet. Zápletka je však zbytočne rozdrobená na menšie úseky. Neskôr sa pri jednotlivých questoch, z ktorých väčšina vás príliš neosloví, budete dokonca i baviť, avšak stále platí, že ide o nasekané kúsky, ktoré zbytočne kúskujú zápletku. V podstate to znamená, že beháte tvrdohlavo za šípkou označujúcou cieľ vášho questu. Cestou stretnete nepriateľov, tých slušne pozdravíte a následne neslušne nakopete do zadku, splníte úlohu, zhrabnete odmenu a ide sa ďalej.

Prečo to nefunguje, keď na podobných princípoch je založených mnoho RPG hier? V Dragon Age 2 podobne ako u predchodcu nenájdete otvorený svet, ale prechádzate sa po mapách vybraných prostredí. Kirkwall ako taký nevyzerá na prvý pohľad zle, avšak vôbec by nevadilo, keby bolo viacero dominantných budov bližšie pri sebe, jednotlivé miesta pospájané do väčšieho celku a... a prečo preboha musíme prechádzať mnohokrát dobre známym miestom tam a späť? Prečo musíme v podzemí, dungeonoch alebo okolitej krajine chodiť rovnakým územím, dokonca danú mapu znovu odhaľovať a zabíjať desiatky nepriateľov? Monotónnosť z toho vyplývajúca výrazne ovplyvňuje aj samotnú hrateľnosť, takže záujem a pohltenie začína klesať. Navyše je množstvo lokácií nesmierne pustých, nezaujímavých, fádnych. Interiéry sa môžu pochváliť honosnou architektúrou a sú pravým opakom mnohých priestorov na čerstvom vzduchu.

Prejdeme k súbojovému systému. Znovu musíme plesať nad možnosťou pozastavenia súbojov, rozdania príkazov a následného kochania sa akciou, do ktorej niekedy ani netreba vstupovať. Taktické možnosti sú pomerne pestré, no tentoraz už nebude nutné ich využívať tak pozorne. Akčnejšie ladený herný systém nám spočiatku prekážal spoločne s nižšou obtiažnosťou, avšak napokon sme si zvykli a nehodnotíme ho záporne. Stredná obtiažnosť by vám nemala robiť žiadne väčšie problémy, na hard už budete až príliš často škrípať zubami – v tom je žiaľ obtiažnosť značne nevyrovnaná. Vývojári však vyšli v ústrety nenáročným hráčom, preto je možné hru na nižších obtiažnostiach hrať dokonca ako akciu. Priamo ovládate vždy len jedného hrdinu a klikaním na nepriateľov, výberom schopností či špeciálnych útokov v podstate hráte akčné RPG typu Diablo. Trojica ďalších postáv kráčajúca po vašom boku (ovládať môžete aj ich) sa o seba dokáže bez problémov postarať, takže počas boja nemusíte venovať žiadnu pozornosť usmerňovaniu ich činností. Horšie je ale pozerať na respawnujúcich nepriateľov, ktorí doslova padajú z neba alebo sa vám objavujú za chrbtom.

Tieto elementy robia hrateľnosť plytkejšou, atmosféra drsného RPG sveta opadá. Niektoré motívy sú zaujímavé, no akoby vás tesne obchádzali a príliš sa vás netýkali. Chvalabohu si hra zachovala niekoľko zaujímavých prvkov, ktoré nás napokon udržali pri hre a neprskáme na Dragon Age 2 síru. Systém dialógov sa zmenil. Podľa vzoru z Mass Effect 2 nevyberáte z konkrétnych odpovedí, ale dialóg usmerňujete výberom nálady, ktorou Hawke reaguje na danú situáciu. Od vtipnej po dobrosrdečnú, nahnevanú, bojovú, milú alebo môžete pokojne nechať prehovoriť priateľa či začať flirtovať. Ani tentoraz nechýba sex (samozrejme len v náznakoch, nečakajte žiadne milostné scény), v BioWare sa nebránia ani láske rovnakých pohlaví. To dôležité, dopad vašich odpovedí na okolie, však ostalo.

Málokedy si zvolíte jednoznačne kladnú možnosť. V podstate niekedy ani neexistuje a musíte voliť medzi dvomi zlami. Inklinovanie k Zaklínačovi (na ktorého druhý diel sa mimochodom tešíme ako na spasenie a veríme, že nakope Dragon Age 2 do intímnych miest) je nesmierne viditeľné. Premýšľaním nad činmi dokáže pritiahnuť. Postačí ukázať prstom na základnú líniu nenávisti medzi templármi a mágmi, ktorá vás núti vybrať si jednu stranu, hoci viete, že pravda leží niekde uprostred. Odhalenie zlých ľudských vlastností a hriechov je v porovnaní s ostatnými rasami krutým zistením. Je šialený vrah mladých elfích dievčat skutočne vinný len preto, že nedokáže ovládať svoju chorobu? Je pre neho skutočným trestom smrť z pomsty alebo ho prenecháte súdu? Skorumpovanému súdu, za ktorého nitky môže potiahnuť otec šialenca? Na druhú stranu veľmi dobre viete, že by ste boli dostatočne odmenení. Ak necháte pracovať city a zvolíte smrť mladíka, niekto sa vám určite obráti chrbtom. Jedno z mnohých rozhodnutí, pri ktorom budete nad odpoveďou premýšľať, v hlave si preberať dôsledky. A je pomsta tým správnym riešením?

To ako sa rozhodnete reagovať neovplyvňuje len dej a úlohy, ktoré dostanete k dispozícii, ale aj vzťahy vo vašej skupine. Pokým si niektorú osobu znepriatelíte, nemusí s vami už ani prehovoriť a následne ju tak nemôžete používať. Niektoré putá, ktoré si vytvoríte budete neskôr ľutovať a bez zbytočného prezrádzania len dodáme, že smrť vo svojej blízkosti a kruté rozhodovanie ako sa zachovať, zažijete neraz. Hawkeov osud je skutočne nešťastný a putovanie dláždené dobrými úmyslami sa veľmi rýchlo môže zmeniť na zbytočne preliatu krv.

Inventár doznal hneď niekoľkých zjednodušení. Všetky drobnosti ako porovnávanie predmetov či dokonca automatické označovanie nepotrebných vecí ako „junk“ a prenesenie do zoznamu zbytočných vecí, plne akceptujeme. Lenže sa tým vytratila všetka tá krása prehrabávania sa haraburdami vecí. Dokonca predmety (zbrane, brnenia, amulety...) už nie sú konkrétne znázornené, ale len ako ikony so vlastnosťami, štatistikami a číslami. Ide to všetko rýchlejšie, podrobne vybavovať môžete len svoju postavu, ostatným dáte len zbraň a sekundárne predmety ako prstene, opasky a pod. Chýbala nám atmosféra bohatej výbavy postáv, trpezlivého výberu kto si čo na seba vezme. Predmety je možné vylepšovať runami. Najviac sa podarili samotné RPG prvky. Po prechode na vyšší level rozdelíte niekoľko bodov medzi šesť základných vlastností (sila, obratnosť, mágia, prefíkanosť, vôľa a výdrž), ktoré ovplyvňujú rozsah poškodenia a intenzitu útoku zo strany jednotlivých tried či počet životov, many alebo šancu na kritické zásahy.

Príjemne potešili jednotlivé stromy talentov. Pre každé povolanie je ich hneď minimálne šesť a ďalšie rozšírenia vás čakajú pri postupoch na vyššiu úroveň. Po posune na nový level postavy dostanete bod, ktorý investujete do aktívnej či pasívnej schopnosti. Každý strom je úzko špecializovaný a prináša jednotlivé bonusy a tie si aktivujete ako v akomkoľvek inom RPG z lišty v spodnej časti obrazovky. Práve bohaté možnosti ako si charakter postavy upraviť, núti hráča kombinovať jednotlivé schopnosti podľa toho, koho si vyberiete do partie. Naraz môžete ovládať len štvoricu, pričom odporúčame mať v zostave minimálne jedného klasického bojovníka operujúceho priamo pri nepriateľovi, schytáva väčšinu úderov a vy ho podporujete zozadu mágom – alebo dvomi. Je len na vás, pre ktorý spôsob boja sa rozhodnete, možností je skutočne neúrekom. RPG systém, rozhovory (mimochodom napísané sú vynikajúco) a možnosť volieb, ktoré ovplyvňujú hru – to je svätá trojica dvíhajúca Dragon Age 2 do nadpriemerných vôd.

Lenže to sú asi tak všetky dôvody pre radosť. Nepochopte nás zle, Dragon Age 2 je nadpriemerne kvalitná hra, no že by sme ju mali začať oslavovať, to rozhodne nie. Technické spracovanie sa od minula síce zmenilo a zlepšilo, avšak to pri ošklivosti jednotky berieme ako nutnosť. Nič to však nemení na prázdnote celého sveta, ktorý je často tvorenými ošklivými a jednoduchými objektmi s podpriemernými textúrami. Akoby si v BioWare rok užívali a teraz zistili, že musia niečo spackať dokopy, no šesťmesačná opica ich pripravila všetkých o zrak a zároveň súdnosť. Niektoré scenérie vyzerajú nádherne, no úbohá prázdnota, zasekávanie sa o neviditeľné steny a hrany, robí z grafického hľadiska hru priemerom. A samozrejme nesmie chýbať krv. Všadeprítomná krv. Lietajúca vzduchom sem a tam, takže vaši hrdinovia vyzerajú po boji ako po neskutočných jatkách. Je pekné, že si môžete počas boja hru zastaviť a vidíte letiace hlavy, odseknuté údy a striekajúcu krv. Lenže ide o prvoplánovanú brutalitu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotnú hrateľnosť. Navyše vyzerá hrdina hovoriaci kvetnatou rečou so zafúľanou tvárou od krvi... tak trochu smiešne. Tak trochu viac smiešne.

Nevýrazná hudba, ktorú takmer nepočuť je len ďalším sklamaním. Do hitu pre masy ľudí, zapísaný v herných análoch na roky dopredu, ide len o slabý odvar. V správne epickom fantasy by sme predsa chceli čosi pompézne. Ozvučenie v boji neprekvapí, ale neohromí. Pochváliť musíme dabing. Keďže je hrdina vopred určený, nie sme ukrátení o dabing. Postavy sú nahovorené vynikajúco a komunikujú medzi sebou i bez vášho pričinenia. Často sa vám pritrafí, že sa zastavíte a započúvate sa do dialógu vedeného medzi hrdinami. Tí sa napríklad nemusia mať veľmi v láske a dávajú to patrične najavo. Náročnosť sme si už rozobrali – skôr ako o umelú inteligenciu nepriateľov (v podstate biedna) ide o štatistiky, ktorými disponujú (viac zdravia, damage, atď.).

Hodnotiť Dragon Age 2 príjemné v žiadnom prípade nie je. Pri pohľade na vynikajúceho predchodcu nám až trhá srdce, keď musíme nad Dragon Age 2 mávnuť rukou a kanadským vývojárom odkázať, že tadiaľto cesta nevedie. Toto nie je pokračovanie kvalitnej hry a žiaľ i prvý vážnejší prešľap týchto kanadských polobohov. Nie sme pobúrení zo zjednodušeného bojového modelu, ten plne akceptujeme, avšak prázdnota celého sveta a atmosféra akoby bez srdca, nás ranila. Až tak, že dávame sedmičku a radšej si znovu spustíme prvý diel.