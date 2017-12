Štát by mal predať svoj podiel v Telekome aj v burze

Pre štát by bolo najvýhodnejšie, ak by svoj 49-% podiel v spoločnosti Slovak Telekom (ST) predal majoritnému akcionárovi Deutsche Telekom (DT) AG.

23. mar 2011 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Vyplýva to z Analýzy ekonomickej výhodnosti držania akcií, ktorú pripravili rezort financií a Fond národného majetku (FNM) SR. Materiál dnes vzal na vedomie vládny kabinet.

"Je to najpravdepodobnejšia a najefektívnejšia možnosť. Pre DT je v súčasnosti dôležité vlastniť firmy schopné generovať cash," uvádza sa v materiáli. Nie je však vylúčené ani to, že štát by svoj podiel predal finančným investorom. Ich záujem však môže obmedziť predkupné právo majoritného akcionára. Tento krok by si tiež vyžadoval podporu DT.

Odhadovaná trhová hodnota 49-% podielu v spoločnosti by sa tak mohla v súčasnosti pohybovať na úrovni výšky jej konsolidovaných tržieb. Tie dosiahli v roku 2010 hodnotu 934,26 milióna eur.

"FNM ani Ministerstvo hospodárstva SR nemá napriek korektným vzťahom so strategickým investorom dosah na smerovanie spoločnosti. Dlhodobé štátne vlastníctvo minoritného podielu v telekomunikačnej firme na trhu s rozvinutou konkurenciou nemá racionálne odôvodnenie," uvádza sa v materiáli.

Predaj podielu súkromnému investorovi nebude mať podľa rezortu financií a FNM žiadny vplyv na cenovú hladinu služieb a odstráni sa ním potenciálna deformácia telekomunikačného trhu, na ktorom štát pôsobí ako regulátor aj ako podnikateľ.

Z analýzy tiež vyplýva, že štát by mal predať aj majetkovú účasť v spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB), a. s. Odhadovaná trhová cena akcií FNM v spoločnosti BCPB je 900.000 až 3,5 milióna eur bez hodnoty akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP). Tie sa pohybujú na úrovni 4,5 až 9 miliónov eur.

Prevoditeľnosť akcií je podmienená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva a predkupným právom ostatných akcionárov. FNM má v spoločnosti BCPB v súčasnosti 75,94-% podiel.