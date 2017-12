Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds - komixy vs. hry

Keby sme mali ukázať prstom na hru, ktorá prichádza v novom kabáte, avšak so starými princípmi s koreňmi v ére automatov, nebolo by zrejme lepšieho kandidáta, než práve dnes recenzovaný Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds.

21. mar 2011 o 18:15 Ján Kordoš

Ono sa totiž hra dá popísať až náramne jednoducho: klasická bojovka. Nevyťahujte tu žiadne tri rozmery, toto bude jazda so skutočným veteránom.

Japonský Capcom nám už so štvrtým Street Fighterom, ktorý vyšiel dokonca aj na PC, dokázal, že staré bojovky vôbec nie sú mŕtve. Hráčom môžu ponúknuť i väčšiu porciu zábavy, než trojrozmerné arény s detailne vymodelovanými postavičkami či potokmi krvi. Fate of Two World to len a len potvrdzuje. Žiaľ sa však táto séria nezbavila jediného neduhu, ktorý bude prekážať skôr osamelým lámačom gamepadov. Ale nepredbiehajme, na všetko príde čas. Predstavte si klasickú automatovú arkádu, ktorej stojí naľavo jedna postava, napravo druhá a jediné, čo ich zaujíma je spôsob, akým si navzájom dajú do úst. Pohybujete sa len v dvoch rozmeroch, no neznamená to, že by išlo z hľadiska ovládania o detinsky jednoduchý titul. Ako sa tak naši hrdinovia búchajú pästičkami a kopú hlava-nehlava, klesá im životná energie a kto o ňu príde, padne k zemi.

Presne toto sme tu mali skutočne dávno a jednoduchosť a prístupnosť konceptu hrania je vyvažovaná jasnými pravidlami, ktoré si osvojujete dlhým tréningom. Fate of Two World ide v tomto ešte ďalej, pretože jednoduché útoky musíte okamžite kombinovať so zložitejšími, vznikajúce kombá s ďalšími kombami. Aby to nebolo niekomu ľúto, nebude sa bojovať len priamo kontaktným spôsobom, ale i na diaľku. Špeciálne útočné ataky sú samozrejme obmedzené, avšak je ich toľko, že dianie na obrazovke dodáva slovu pompéznosť nový rozmer. Bláznivé mlátenie sa je nesmierne rýchle, údery sa striedajú tak rýchlo, že ich niekedy ani poriadne nepostrehnete. Mimo toho sa v danej aréne stále niečo deje. Už napríklad len to, že každý švih, každá rana má špeciálny grafický efekt. Poznáte to z komixov. Nie nadarmo vývojári varujú epileptikov pred nevhodnými účinkami. Počas bitky to bliká a postavičky sa mihajú tak rýchlo, že sa sami divíte, ako vás môže táto niekedy neprehľadná arkáda baviť.

Ale ono to už tak raz funguje a krátke boje slúžia na príjemné odreagovanie. Pravidlo easy to learn, hard to master platí vo Fate of Two Worlds dvojnásobne. Osvojiť si desiatky úderov a správne ich používať nie je jednoduché, prsty sa vám budú spočiatku zamotávať. To, čo sa naučíte v singleplayeri, zúročíte pri podpore viacerých hráčov. Okrem tréningovej arény, v ktorej proti vám stojí s osudom zmierený panák, sa môžete vybrať do ponuky misií. Musíte súpera bacnúť tak a tak, prípadne predviesť sériu zreťazených útokov. Inak nečakajte žiadne veľké prekvapenia. Osamotený hráč si následne môže pobrať iba do Arcade módu, ktorý je tu s nami už roky. Aréna, bitka, víťaz postupuje ďalej a keď niekoľkokrát prežijete besnenie v ringu, dorazí na scénu extra tuhý boss. A extra veľký. V prípade, že ho porazíte, ozve sa fanfára a vy ste dokončili... ehm.... príbeh. Môžete ísť znovu, vybrať si iných hrdinov a...

... a počkať? Akých hrdinov? Do arény nechodíte nikdy sami, ale pekne v trojici. Erotické predstavy si ponechajte do spálne, táto výhoda má do seba aj čosi viac, než automatickú náhradu padlej postavičky za novú s plným zdravím. Keďže podobnou výhodou disponuje aj súper, treba ju využívať. Okrem toho, že si môžete privolať parťáka na rýchly záskok, aby ušetril protivníkovi nepríjemnú a neférovú ranu, je taktiež dovolené svojich hrdinov striedať. Časť stratenej energie sa totiž jednotlivým postavám môže obnoviť a nemusíte o nich prísť pri správnom "striedaní". Samotnú stratégiu to mení len čiastočne, ale je to príjemné spestrenie.

Ako už z názvu hry vyplýva, na výber dostaneme hrdinov z dvoch rozdielnych táborov. Komixové postavičky Marvelu sú našincovi zrejme známejšie, než niektoré bláznivé od Capcomu. Lenže vždy je zaujímavejšie zvoliť si niečo nezvyčajné z hernej produkcie ako zo zostavy Spider-Man, Hulk, Iron Man, Deadpool, Magneto, Wolverine, Captain America, Thor, atď. Hosťovanie hrdinov z rôznych hier je jedinou možnosťou ako sa môžu stretnúť postavy zo série Resident Evil (Chris Redfield, Albert Wesker, Jill Valenetine) a Street Fighter (Ryu, Chun-Li, Akuma) alebo sa na vás dokonca usmieva Dante z Devil May Cry, biela vlčina Okami Amaterasu, Nathan Spencer z Bionic Commanda, Felicia a Morigan z Darkstalkers alebo hrdinovia z MegaMana či Viewtiful Joe. Dohromady 36 rôznorodých postáv tvorí vynikajúcu zostavu i preto, že žiadna z nich nie je vyslovene silná, no zároveň sa od seba odlišujú spôsobom boja. Bojový systém je dokonale vyvážený a ak si k tomu pripočítate rýchlu grafiku, striedanie jednotlivých úderov, ktoré sú priam až bláznivé...

Ovládanie je voliteľné pre dve skupiny hráčov: tí skúsenejší si môžu lámať prsty na dômyselných kombách a tvrdo sa učiť kombinácie niekoľkých druhov atakov. Na ostatných, menej zdatných, prípadne nováčikov, zas čaká zjednodušená ovládacia schéma, ktorá je však chudobnejšia na počet a druhy útokov. Jedinou vadou tak ostáva smutný fakt, že singleplayer v podstate vo Fate of Two Worlds nenájdete. Zameranie na online podporu je ohromný a veľmi rýchlo zistíte, že vlastne skúsenými bojovníkmi nie ste. Omnoho väčšiu zábavu ponúka lokálny multiplayer. Čaro 2D bojovky, v ktorej sa mlátite s kamarátom bok po boku, neopadne hlavne na rôznych party. Rozhodne poteší mužské osadenstvo viac ako vrieskanie do mikrofónu, ku ktorému potrebuje väčšina jedincov i istú hladinu alkoholu v krvi. S Fate of Two World si sadnete, bavíte sa jeden zápas, druhý, pol hodinku, desiaty zápas a netreba zabúdať na klasické hrdinské pokriky typu „teraz ti to vrátim“. V tomto hra jednoznačne exceluje a primárne by sme ju odporučili práve hráčom, ktorí sa nechcú baviť osamote.

Jednoduché arkádové princípy, okamžitá prístupnosť, krásna a rýchla kreslená grafika s množstvom efektov – to všetko je fajn zábava, no jedného hráča to po chvíli omrzí. Preto upozorňujeme na prostý fakt, že Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds je zábavná bojovka, značne šialená s nesmierne pestrou grafikou, no singleplayer je skôr tréningom pred súbojmi proti živým hráčom.