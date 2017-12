Pripravte sa na príchod odbojového Homefront

16. mar 2011 o 10:30 Ján Kordoš

Prvé hodnotenia sa už tradične pohybujú vysoko, no uvidíme ako to bude vyzerať, keď počiatočné nadšenie opadne. Vývojári z Kaos Studio majú totiž nôž na krku. Podľa odhadov musia predať 2 milióny kusov, inak nebude projekt ziskový a s veľkou pravdepodobnosťou by im hrozil zánik. V USA sa Homefront dostal do predaja včera, Európu navštívi v piatok. U nás má distribúciu hry na starosti Comgad, ktorý lokalizuje PC verziu formou titulkov.

video //www.sme.sk/vp/19786/

Zdroj:Fileshack