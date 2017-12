Vývojári z Insomniac Click chcú osviežiť výber hier na Facebooku

15. mar 2011 o 20:50 Ján Kordoš

Insomniac Click, ako sa nová divízia zameraná na hry pre mobilnú a internetovú platformu nazýva, nebude nasledovať systém jednoduchých klikačiek, ktoré sú závislé od mikrotransakcií a hráčov obmedzujú časovým limitom na vykonávanie akcií. Podľa kreatívneho riaditeľa Briana Hastingsa totiž tento herný segment ponúka dostatok príležitostí a možností, ktoré môžu preskúmať.

Chcú tvoriť hry podľa známeho hesla easy to learn, hard to master. Sociálne hry totiž neponúkajú dostatok náročnejších projektov, ktoré by hráčov motivovali, zbytočne neobmedzovali a vyzdvihovali jeho schopnosti. Herné, nie platiť kreditnou kartou. Systém FarmVille Hastings otvorene kritizuje a ubezpečuje, že žiadne spamovanie priateľov darčekmi a prosbami o ne. Podľa neho klasický systém "vyberiem rastlinu-zasadím rastlinu-pozbieram plody" nie je sám o sebe zlý, avšak neponúka hráčom žiadnu dostatočnú odmenu, dôvod prečo pokračovať ďalej. A to je chyba viacerých sociálnych hier.

V najbližších mesiacoch by mali byť predstavené prvé projekty od Insomniac Click. Sme na ne istotne všetci nesmierne zvedaví, konečne by mohli priniesť potrebné osvieženie do síce atraktívneho, avšak hrateľne plochého trhu.

