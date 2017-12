Do sčítania obyvateľov sa bude dať zapojiť aj elektronicky

Obyvatelia sa po prvý raz v histórii Slovenska budú môcť do sčítania obyvateľov, domov a bytov zapojiť aj elektronicky.

10. mar 2011 o 11:55 TASR

Fromuláre sa budú dať vyplniť aj cez web. Budú však vyžadovať identifikátor, kotrý by mal každý človek dostať poštou.

BRATISLAVA. Umožní im to nová internetová stránka Štatistického úradu (ŠÚ) SR www.scitanie2011.sk. Do takejto formy sčítania sa ľudia budú môcť zapojiť od 21. do 29. mája.

Elektronické formuláre budú na webe k dispozícii okrem slovenčiny aj v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. V súčasnosti si tu už záujemcovia môžu pozrieť vzorové formuláre sčítania. Stránka je upravená tak, aby si ju mohli prezrieť aj ľudia so zrakovým postihnutím.

Do elektronického sčítania sa bude možné zapojiť po zadaní tzv. identifikátora. Ako ozrejmila generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková, identifikátor spolu s overovacím heslom doručí na miesto trvalého pobytu obyvateľa sčítací komisár.

Pokiaľ v byte či dome žijú napríklad štyri osoby, doručí sa pre každú vlastná obálka. Pokiaľ sa im ich identifikátor nedoručí, mali by sa obrátiť na miestny úrad.

"Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov hovorí o tom, že sčítanie je povinné. Každý je povinný v zmysle zákona vyplniť údaje úplne a pravdivo," povedala predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová. Občania podľa jej slov nemajú povinnosť pustiť sčítacieho komisára do bytu. Poznamenala, že pokiaľ všetko pôjde bez problémov, komisár pri prvej návšteve odovzdá formuláre a pri ďalšej ich preberie.

"Sčítanie je dôležité nielen pre dnešok, ale aj pre budúcnosť tejto krajiny," pripomenula Benkovičová. Na základe výsledkov sčítania sa totiž budú rozdeľovať aj posty v europarlamente, ako aj finančné prostriedky Európskej únie. Ďalšie sčítanie sa uskutoční o desať rokov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná po desiatich rokoch na celom území SR, pričom v tomto roku bude vo všetkých členských štátoch EÚ. Rozhodujúcim okamihom je polnoc z 20. na 21. mája. Komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, ukončiť sčítanie musia do 6. júna.

Na celý proces je od jeho prípravy v roku 2008 až po konečné vyhodnotenie v roku 2014 vyčlenených 30 miliónov eur. Z nich zhruba 5,4 milióna eur je určených na prácu sčítacích komisárov.