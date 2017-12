Dead Space 2 - v mŕtvom vesmíre

Prvé kroky na ťažobnej lodi USC Ishimura v koži Isaaca Clarkea nám našepkávali, že nás čaká príjemne mrazivé dobrodružstvo. Stalo sa a ani s pokračovaním nie je náš hlad po strachu nasýtený.

10. mar 2011 o 16:20 Ján Kordoš

Prvé kroky na ťažobnej lodi USC Ishimura v koži Isaaca Clarkea nám našepkávali, že nás čaká príjemne mrazivé dobrodružstvo. Stalo sa a ani s pokračovaním nie je náš hlad po strachu úplne nasýtený. Rozhodne však musíme konštatovať, že sme si výborne pochutili na rozkošne zmutovaných nekromorfoch, ktorí si z posádky spravili otrokov. Hoci sa našlo mnoho hráčov nezmyselne nadávajúcich na kopírovanie známych konceptov a ich spatlanie do jedného celku, všetci dobre vieme, že tak jednoduché to nie je. Nestačí totiž len vziať to dobré z jedného kúta (The Thing), z toho druhého (Aliens), pridať trochu korenia (Sunshine) a na to celé dáte pekne lesklý obal a ružovú mašličku. Respektíve nie každý to dokáže. Príkladov na nepodarené varenie psíka a mačičky máme mnoho, vo Visceral Games ale dokázali všetko namiešať takmer bez chybičky.

Nie, že by ste predchodcu druhého dielu nemali poznať, veď ono dostanete všetko zhrnuté v akomsi „v minulej epizóde ste videli“ videu. Avšak pôvodný Dead Space patrí medzi hry, ktorú dnes zoženiete za mrzký peniaz a ponúkaná zábava je na dnešné časy, kedy o poriadny horor človek nezakopne ani v hrách, ani v kine, priam bohovská. Preto nebudeme ani príliš zabŕdať do minulosti, len si pripomenieme základné fakty. Isaac Clarke je náš hlavný hrdina, ktorý odhalil tajomstvo artefaktu zvaného Marker, máme tu šialené vízie o nesmrteľnosti, utopistickú cirkev. A Clarke len tak tak unikol z náruče smrti, aby ho objavili v našom planetárnom systéme, kde sa zotavuje na obrej vesmírnej stanici Sprawl, ktorá sa nachádza na obežnej dráhe Saturnu. Isaac je značne dezorientovaný a šokovaný predošlými udalosťami, navyše má podivné vízie, v ktorých sa mu zjavuje jeho zosnulá priateľka Nicole. Pracovala na USC Ishimura a patrila medzi... ale to už viete alebo si to zistíte sami. Nicole sa vracia a o to desivejšia je i teraz.



Spočiatku vyzeralo všetko pokojne a Isaac si mohol užívať vo svojom svete večne nadopovaný silnými liekmi, ale... ale ako to už býva, všetko sa tak trochu pokazilo, Isaac si nepamätá nič z toho, čo sa dialo na Sprawle a prebúdza sa do krvavého pekla, ktoré veľmi dobre pozná. Keď ho preberie jeden zo zriadencov miestnej nemocnice, prebúdza sa z nočnej mory do... ešte hrozivejšieho sveta. Veľmi rýchlo zisťuje, že nekromorfovia sú späť. Ono keď chudáka, ktorý mu chcel pomôcť a stihol zo seba vysypať len pár viet a následne ho jeden z mutantov zozadu nabodol na svoj ostrý pahýľ, začnete konať veľmi rýchlo. Isaac ešte stále uväznený v zvieracej kazajke sa snaží len bežať dopredu, všade okolo seba vidí zničené prístroje a vybavenie, roztrhané torzá tiel, krvavé šmuhy, zdesené výkriky pred smrťou, výbuchy a praskanie... to už veľmi dobre náš hrdina pozná a vie, že to bude musieť zvládnuť znovu.

Menším rozdielom však je jednoduchý fakt. Isaac skutočne netuší, čo sa na Sprawle dialo a vedený vysielačkou k preživším dostáva aspoň nejaké signály. Inšpirácia Bioshockom je samozrejme markantná, dostane sa aj na momenty smrti civilistov, ktorým nemôžete zabrániť a len sa prizeráte masakru (Half-Life). Ako bude zápletka pokračovať, nemá cenu rozoberať. Nie, že by išlo o prekvapujúce rozuzlenie, ktoré by ste nasávali každým pórom tela a uznanlivo prikyvovali, že toto ste teda nečakali. Hromadenie jedného klišé na druhé a používanie známych postupov či zvratov však paradoxne nevadí a o to viac sme si zápletku, aj keď v podstate neoriginálnu, užívali. Ničím neprekvapí, ženie dopredu, pretože má spád, neustále sa niečo deje. Hra vás nenechá tápať v nudných sekvenciách, ktoré majú slúžiť len ako vata. Výplň medzi zábavnými časťami. Nie, tu dostanete do rúk čosi dobre známe, avšak ak sa vám sci-fi horor neprotiví, užijete si to.

Ono sa vlastne od minula ani nič špeciálne nezmenilo. Spočiatku síce Isaac iba behá a ukrýva sa, no po chvíli nájde svoju obľúbenú (a našu ešte viac) laserovú rezačku. S tou je amputácia končatín nekromorfov nesmierne zábava a vlastne sa stáva i nutnosťou. Inak vám dajú pusu na čelo a žiaľ i odhryznú polovicu hlavy alebo vám ju rovno odseknú. Alebo... alebo druhov smrti je veľa a vezmite jed na to, že ich uvidíte všetky. Niekoľkokrát. Dead Space 2 v podstate príliš nepoľavilo v obtiažnosti, hoci nejaké náznaky tu sú. Zomierať však budete pravidelne a keď za štvrťhodinku neotrčíte kopytá, začnite sa okamžite pripravovať na súboj, v ktorom tak spravíte nie raz. Hra si napriek tomu, že vás neustále necháva kúpať sa vo vlastnom pote z napínavého napredovania pomaličky, potichučky... len nech preboha nič na mňa z rohu nevyskočí... a ono vyskočí a vy sa zľaknete a nejako to ustojíte, rozrežete dotieravého nekromorfa na cimpr-campr, ale to neznamená, že vám už ďalší neťuká vzadu na plece.

Tmavé miesta nájdete na každom rohu a osvetľovanie priestoru biednou baterkou robí z putovania nesmierne emotívny zážitok. Kedysi sme podobné pocity zažívali strieľačke Doom 3, avšak Dead Space 2 pridáva navrch poctivo a pravidelne podávané zápisky v podobe textu či audio logov. Obrovským prínosom je i zmena prostredia. USC Ishimura bola obrovská vesmírna loď, na ktorej sme síce našli paluby s rôznym zameraním, avšak Sprawl predstavuje čosi viac. Kolónia, kde žijú – alebo skôr žili – civilisti a našli tu svoj druhý domov so všetkým, čo k tomu patrí. Od nemocnice s márnicou sa presuniete do obytných štvrtí, preveziete sa v metre, nájdete tu nákupné centrum, miestny chrám s knižnicou a nevynecháte ani návštevu samotného vesmíru. Pestrosť lokácií sa môže zdať orezaná, pretože cesta dopredu je v podstate len jedna, všetky ostatné dvere, ktoré by ste eventuálne mohli otvoriť sú zamknuté. Čert vezmi aj to, že sa niektoré sekcie podobajú. Chladný, plechový pocit z drsného sveta, ktorý bol vytvorený umelo, na vás doľahne okamžite, avšak neznamená to, že by ste nepociťovali strach a ľútosť. Na to tu máte krvavé šmuhy, nápisy po stenách a... svetlá.

Na čom si vo Visceral Games dali skutočne záležať, sú svetelné efekty. Vôbec nejde o novú technológiu, z tohto hľadiska je Dead Space 2 nadpriemerná hra, avšak ničím príliš neohúri a ani neprekvapí. Tým dôležitým závažím na miske váh je totiž atmosféra, ktorá vďaka výborne zvoleným svetelným zdrojom vytvorí dokonale strašidelné miesto i v jednoduchom prostredí. To, že na Sprawle bol kedysi ruch a bežný život, dokumentujú rôzne neóny, reklamy, obrazovky... jednoducho všetko, čo v prítomnosti ľudí pôsobilo ako samozrejmosť, vytvára v mŕtvom prostredí neprirodzený chlad, zvýrazňuje malosť a krehkosť ľudskej schránky oproti dokonalejším tvorom či technike samotnej. Dôjde na klasické spôsoby budovania atmosféry: svetlo umiestnené nad listovým vetrákom, ktorý sa pomaly otáča; avšak nepríjemné býva i blikania obrovských neónov, či ak inak šumiace obrazovky znenazdajky ožijú reklamou. Navyše sa vyskytnú situácie, kedy sa pred vami v tme zjavia modro svietiace oči Nicole ako halucinácia. Ak osvetlený priestor z jednej strany hádže nepríjemné tiene a vy musíte prejsť blízko pri zdroji – a navyše sa zrazu zdvihne zo zeme mŕtvy nekromorf – máte o vytreštené oči, stiahnutý zadok a nervy v kýbli postarané.

Všetko by to bola síce pekná, avšak nie až tak pôsobivá kulisa, keby sa o dotvorenie úchvatného zážitku nepostaralo ozvučenie. Hudba je pomerne utiahnutá do pozadia, dáva o sebe vedieť iba v určitých momentoch, takže viete, že by sa malo niečo diať. Nechýbajú ani kratučké nasamplované melódie – napríklad prí otvorení sa dverí, prasknutí žiarovky či inom momente, ktorý má len mierne postrašiť hráča. Slovíčko mierne si odmyslite. Hudbu budete vnímať iba sporadicky, no ak sa do nej započúvate, pocítite mrazivé tóny. Že je nenápadná, nám nevadí. Keď je to potrebné, prihlási sa o slovo. Ohromujúce sú ale zvukové efekty ako také. Odhliadneme od ozvučenie zbraní a rôznych mľaskavých zvukov či trhania končatín. To je všetko pekné, avšak ide iba o efekt.

V maximálne možnej miere vás dostanú ruchy okolia. Práve to, keď v podstate nebojujete a len sa presúvate, dokážu zvukové efekty navodiť presne tak napínavú atmosféru, aby ste sa báli už len z princípu, čo vás čaká za najbližším rohom, či náhodou mŕtvola, okolo ktorej musíte prejsť, náhle neožije. Prípadne tá šachta v rohu nevyzerá bezpečne, stále odtade môže vyskočiť nepríjemný nekromorf. Neustále počujete hrmot a pri správnom ozvučení sa obzeráte okolo seba, odkiaľ to konečne príde a stále nič, stále nič. Už keď si začnete myslieť, že je napínavým momentom koniec, vás niečo vyľaká. Postupom času sa dajú tieto situácie odhadnúť, ale nie vždy sa vám to podarí. Vynikajúco pôsobia škreky a škriabanie nepriateľov. Upišťaný krik detí, ktoré bežia na vás, aby sa vám zahryzli do krku taktiež spraví svoje. Chytiť riadny berserk a strieľať po mnohých beťároch valiacich sa zo strán vám riadne zvýši tep. Že príde na rôzne zmutované úchylnosti, bizarných protivníkov, ktorých by ste nechceli stretnúť ani na pravé poludnie, sme dúfali všetci a tak sa i stalo.

Princíp hrania samotného ostal úplne totožný než minule, nič podstatné sa nezmenilo. Základom je spomínaná rezačka, s ktorou bez väčších problémov oddeľujete končatiny nekromorfov, čo je základom k ich likvidácii. Nie však pre všetky druhy, takže si môžete zakúpiť nové zbrane (pulzná puška, javelin, s ktorým prišpendlíte nepriateľa na stenu, plameňomet, lineárnu pušku, ktorá dokáže zlikvidovať viacero nepriateľov v rade...), všetky sa dajú samozrejme vylepšovať v damage, rýchlosti nabíjania, veľkosti zásobníku. A máte aj špeciálny oblek, ktorý je taktiež možne upgradeovať (zdravie, damage...). V obchodoch si zas nakupujete lekárničky, zbrane, muníciu, náplne do stázového poľa (umožňuje vám posúvať predmetmi, spomaľovať nepriateľov...). To všetko poznáme z minula a je to tu znovu bez väčších úprav, čo kvitujeme, pretože to fungovalo na výbornú.

Sťažovať sa nebudeme ani na neustále umieranie. Patrí to k atmosfére a celkovému žánru. Checkpointy sú rozmiestnené pomerne rozumne, len niekoľkokrát sa nám stalo, že sme museli po smrti znovu a znovu venovať čas niektorej z minihier, čo následne len zdržovalo. Od začiatku až do samotného záveru, kedy sa trochu viac pritvrdí, budete dobrovoľne snoriť po všetkých miestnostiach, aby ste našli muníciu do zbraní či lekárničky. Ak si začnete myslieť, že máte munície dosť, príde moment, kedy sa väčšiny veľmi rýchlo zbavíte. Inventár rozdelený na políčka (s obmedzeným množstvom munície na jedno) je možno archaickou záležitosťou, avšak zvyšuje to napätie, núti vás premýšľať, čo si so sebou vziať, akú zbraň používať a či investovať drahocenné body do zlepšenia obleku a zvýšenia kapacity inventáru. Nemusíte, avšak vedzte, že kredity, za ktoré si nakupujete zásoby môžete využiť na niečo iné a šetriť vám odporúčame. Za mierne problematické považujeme práve oslavovaný HUD, ktorý v podstate neexistuje: v tesných priestoroch je totiž inventár alebo ďalšie položky menu premietané ako hologram, zle viditeľný a musíte sa popasovať s kamerou. Potešiteľné je, že sa počas hrania nič nenahráva, avšak musíte loziť vo vetracích šachtách, kde sa málokedy niečo udeje, navyše do diania nezasahujete, len sa predierate dopredu.

Nájsť však výraznú chybu na Dead Space 2 je náročné. Keby sme skutočne museli, tak obtiažnosť niekedy nepotešila, avšak je to aspoň výzva a dôvodom nášho nepresného mierenia boli roztrasené ruky a plné gate. Potom vám musíme predhodiť už len platonický zápor: už to tu všetko bolo. Dead Space 2 navyše verne kopíruje svojho úspešného predchodcu. Nie, že by nám to vadilo, počas hrania sme sa veľmi dobre bavili a strach si užívali. Dead Space 2 do žánru survival akčných hier neprináša nič nové. Teda mal to byť multiplayer, ten je však pomerne nezáživný a hlavne nepotrebný. Chceme sa báť a nie behať s nekromorfom po mapách. Navyše sú sily pomerne nevyrovnané, mutanti zomierajú omnoho častejšie, keďže musia kooperovať, a to sa stane málokedy pri pojašených hráčoch. Na Dead Space 2 je totiž úžasné to, že nájsť skutočne závažný zápor, prečo vám hru neodporučiť, v podstate nenájdete.