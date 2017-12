Pán Watson, Bell vám chce ukázať telefón

„Pán Watson, príďte sem, chcem vás vidieť.“ Táto jednoduchá veta, ktorá sa v ďalších desaťročiach opakovala v nekonečnom množstve obmien, stála na začiatku jedného z najdôležitejších vynálezov posledných storočí.

Vyslovil ju Alexander Graham Bell, škótsky emigrant žijúci v Spojených štátoch. Jeho asistent Thomas A. Watson za ním z vedľajšej miestnosti prišiel a potvrdil mu, že prvý telefonický rozhovor prebehol úspešne.

Bolo to 10. marca 1876. Len tri dni predtým si Bell dal patentovať telefón, presnejšie „aparát na telegrafický prenos hlasu a ďalších zvukov“.

Zavŕšil tak snahu vtedajších vynálezcov posunúť telegraf na vyššiu úroveň. Snažili sa, aby sieťou mohlo naraz putovať viac odkazov. Mali to umožniť rozličné zvukové frekvencie pre každú stopu.

Prvé úspechy pripomínali jednoduché melódie. Prenášať reč sa podarilo až v 70. rokoch 19. storočia.

V počiatkoch svojho fungovania bolo dôležitejšie ako samotný prístroj telefonické spojenie. Telefóny sa totiž prenajímali vždy v pároch a dalo sa telefonovať len z jedného na druhý.

Ak teda chcel obchodník volať napríklad na štyri miesta, musel mať aj štyri telefóny. Ak chceli ľudia volať na väčšie vzdialenosti, používali špeciálne telefónne búdky s najnovšou technológiou.

Na začiatku 20. storočia boli už v Spojených štátoch tri milióny telefónov. Rozšíreniu nebránil ani fakt, že siete konkurenčných spoločností neboli prepojené.

V tom čase sa už hovory prepájali stále cez spojovateľa. Ciferník na telefóny pripojili v 30. rokoch 20. storočia, to ostalo prakticky bez zmien až do 60. rokov, keď sa začali používať tlačidlá.

Telefón už odvtedy zmenil svet. Priniesol okamžité spojenie medzi vzdialenými miestami, a zásadne zmenil politiku, prácu na burzách či v médiách. Aj preto sa telefón objavuje v rebríčkoch najvýznamnejších vynálezov.

BRATISLAVA. Narodil sa v Škótsku, študoval v Londýne, no zbohatol až v Spojených štátoch. Ďakovať za to môže otcovi a starému otcovi, obaja sa totiž venovali rečovému prejavu, čo sa „nalepilo“ aj na ich syna.

Bellovo prvenstvo je neisté

Prvý telefón vraj zostrojil taliansky imigrant Meucci.

BRATISLAVA. Kto vymyslel telefón? Aj keď odpoveď sa učia deti v škole, istotu nemajú ani odborníci. Alexandra Grahama Bella totiž obviňujú, že len prebral vedomosti iných a využil ich vo svoj prospech.

Tým skutočným priekopníkom je vraj Antonio Meucci, Talian, ktorý v polovici 19. storočia žil v New Yorku.

Ten sa v roku 1860, keď jeho žena ochrnula, rozhodol prepojiť jej izbu so susednou dielňou. Svoj objav prezentoval aj na verejnosti, no nikdy si ho nepatentoval. Dôvod je jednoduchý – nemal na to peniaze.

Zásluhy na objave mu však v roku 2002 priznala aj americká Snemovňa reprezentantov, ktorá ho označila za otca modernej komunikácie.

O prvenstvo s Bellom bojoval aj Elisha Grey, ktorý si podobný vynález patentoval približne v rovnakom čase. Patentový úrad však uprednostnil Bella.

Matúš Krčmárik