Topenie pevninských ľadovcov zvyšuje hladiny morí

Topenie ľadu na Antarktíde av Grónsku sa za posledných 20 rokov zrýchlilo a čoskoro sa stane najvýznamnejšou príčinou vzostupu hladín svetových morí a oceánov.

10. mar 2011 o 8:00 ČTK

WASHINGTON.

Podľa výsledkov výskumu, z ktorého cituje BBC, topenie ľadu v oboch polárnych oblastiach každoročne zvyšuje hladiny oceánov o 1,3 milimetra.

Podľa tímu vedcov okolo Erica Rignota z Kalifornskej univerzity, ktorí k záverom došli na základe klimatických modelov a analýzy satelitných dát z rokov 1992 až 2009, sa hladiny svetových vôd zvyšujú ročne celkovo asi o tri

milimetre.

Miera, ktorou k zvyšovaniu hladín oceánov prispieva topeniu ľadu v polárnych oblastiach, sa však zvyšuje a prekračuje odhad Medzivládneho panelu pre zmeny klímy (IPCC) z roku 2007.

V roku 2006 strácali podľa vedcov Antarktický a Grónsky pevninský ľadovec dohromady 475 miliárd ton ľadu ročne. Toto množstvo ďalej rastie - pri grónskych ľadovcoch o 22 miliárd ton a pri antarktickom ľadovci o 14,5

miliardy ton ročne.

Ak sa bude úbytok ľadu ďalej zrýchľovať týmto tempom, mohla by do roku 2050 voda z oboch oblastí zvýšiť hladiny oceánov o 15 centimetrov. Podobný vplyv by mala mať voda uvoľnená z horských ľadovcov a ďalších zdrojov.

"To, že pevninské ľadovce budú hlavnou príčinou vzrastu hladín svetových morí v budúcnosti, nie je prekvapivé, pretože je v nich oveľa viac ľadu ako v horských ľadovcoch, "hovorí Rignot, ktorý je tiež zamestnancom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

"Prekvapivé však je, že (k rastu hladín) zvýšeným spôsobom prispievajú pevninské ľadovce už teraz. "

Do roku 2100 by podľa vedcov mohlo topenie pevninských ľadovcov spôsobiť vzostup hladín svetových oceánov o 56 centimetrov.