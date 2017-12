Raketoplán Discovery sa vrátil z poslednej misie

Americký raketoplán Discovery sa dnes vrátil zo svojej 39. a zároveň poslednej misie v kozme.

9. mar 2011 o 19:42 TASR

WASHINGTON.

Najstarší z troch zostávajúcich raketoplánov pristal o 11.57 h miestneho času (17.57 h SEČ) na Kennedyho vesmírnom centre na floridskom Myse Canaveral.

Šesťčlenná posádka, ktorej velil kapitán Steve Lindsey, sa v pondelok po viac ako týždni odpojila od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Raketoplán odštartoval k ISS 24. februára, so stanicou sa spojil o dva dni neskôr. Priviezol okrem iného taliansky viacúčelový modul Leonardo, humanoidného robota, náhradné diely, úložnú plošinu a zásoby. Astronauti Steve Bowen a Alvin Drew uskutočnili počas dvoch výstupov do vesmíru rozsiahle údržbárske a montážne práce.

Po pristátí pôjde Discovery, ktorá je v prevádzke od roku 1984, do múzea. Po Discovery by sa mal 19. apríla vydať na svoj posledný let aj raketoplán Endeavour. Ešte raz by mal 28. júna vzlietnuť aj pôvodne definitívne odstavený raketoplán Atlantis.

Kým USA nenájdu náhradu za flotilu raketoplánov, k ISS budú dočasne lietať len ruské lode Sojuz. Washington ukončil program letov raketoplánov, ktorý sa začal 12. apríla 1981, z bezpečnostných a finančných dôvodov.