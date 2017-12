Blizzard oslavuje 20 rokov (+ retrospektívne takmer 50-minútové video)

9. mar 2011 o 16:50 Ján Kordoš

Ale to už všetci veľmi dobre predsa vieme - zároveň i to, že je Blizzard známy i svojim chronickým odkladaním vydania hry. Máme ich radi aj napriek tomu. To, že Blizzard tento rok oslavuje 20 rokov v hernom biznise je potešiteľná správa a máme možnosť si zaspomínať na začiatky vtedy ešte neznámeho tímu.

Vynikajúce video, ktoré vám za necelých 50 (!!!) minút zrekapituluje všetko dôležité, čo sa v Blizzarde udialo, si jednoducho nemôžete nechať ujsť už len pre dobové zábery zo začiatkov 90.rokov. Samotní tvorcovia a zakladatelia spomínajú na všetko, čo zažili. Tak sa pekne usaďte, nalejte si čašu dobrého vínka a spomínajte i vy.

video //www.youtube.com/embed/AHz2ky-jng8

