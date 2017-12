Discovery sa pripravuje na pristátie na Zemi

Raketoplán Discovery končí dnes svoju aktívnu službu a vráti sa na Zem.

9. mar 2011 o 12:23 TASR

MYS CANAVERAL. Na floridskom Kennedyho vesmírnom centre by mal pristáť o 11.57 h miestneho času (17.57 h SEČ), meteorológovia predpovedajú dobré podmienky pre pristátie.

Discovery a jeho šesťčlenná posádka nainštalovala na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) nový modul Leonardo, ktorý rozšíril skladovacie priestory. Priviezla aj prvého humanoidného robota.

Najstarší raketoplán amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) uskutočnil počas takmer 27 rokov 39 misií. Po ukončení súčasnej misie pôjde do múzea.

Po vyradení z prevádzky ho prevezú do Smithsonian Institution, ktorá prevádzkuje Národné múzeum letectva a kozmonautiky, kde bude vystavený.

Po Discovery by sa mal 19. apríla vydať na svoj posledný let aj raketoplán Endeavour. Ešte raz by mal 28. júna vzlietnuť aj pôvodne definitívne odstavený raketoplán Atlantis.

Kým USA nenájdu náhradu za flotilu raketoplánov, k ISS budú dočasne lietať len ruské lode Sojuz.