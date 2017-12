Najlepšie na webe flirtujú v Aténach

Z dvesto miest sveta dvoria na webe najlepšie Gréci v hlavnom meste.

8. mar 2011





LONDÝN, BRATISLAVA. Potomkovia Socrata, Plata či Aristotela to majú v krvi. Menia iba spôsoby. V reálnom svete tomu Gréci hovoria kamaki - so šarmom a profesionalitou hráča ulovia svoju ženskú korisť, či už je to Grékyňa, alebo turistka.

Kamaki sa volá aj harpúna, ktorou grécki rybári lovia svoju korisť. A teraz Gréci zabodovali vo virtuálnom svete. Nie Paríž alebo Rím, ale Atény získali titul mesta, kde sa najviac na webe flirtuje.

Mestá flirtujú Medzi 200 mestami boli najlepšie Atény 1. Atény – 25,7 %

2. Moskva – 25,5 %

3. Kuvajt – 25,4 %

4. Baku – 24,9 %

5. Tunis – 24,7 %

6. Kyjev – 24,5 %

7. Bejrút – 24 %

8.Turín a Rím – 23,7 %

10. Bari (Taliansko) – 23,6 %

24. Viedeň – 21,87 %

38. Paríž – 20,7 %

57. Londýn – 19 %

79. Berlín – 17,7 %

89. New York – 16,1 %

V prieskume najväčšej sociálnej siete Badoo, kde môžete nadviazať známosti, porazili 199 miest a boli najlepší z 12 miliónov ľudí, ktorí za jeden mesiac koketovali cez internet.

„Atény sú mestom zvodcov s hedonistickým životným štýlom (učenie, že dobro je to, čo ľuďom poskytuje rozkoš - pozn. red.). Flirtovanie a sexuálne dráždenie k tomu patria. Starší Aténčania flirtujú, zosobášení flirtujú a teraz mladí používajú technológie, aby robili, čo Aténčania robili od pradávna,“ povedala pre Reuters Victoria Kyriakopoulous, autorka sprievodcu Lonely Planet o Aténach.

„V Aténach sa narodili Sokrates, Aristoteles, Plato a západná filozofia. A dnes opäť vedú vo svete,“ povedal pre Reuters Lloyd Price, vedúci marketingu Badoo.

V prieskume prekvapil aj arabský svet - Kuvajt je tretím najlepším mestom vo flirtovaní, v prvej desiatke sú ešte Tunis a Bejrút. Vysoko sa umiestnili aj bývalé sovietske mestá - Moskva je druhá, Baku štvrté a Kyjev šiesty.