Darkspore - dojmy z hrania

9. mar 2011 o 9:00 Ján Kordoš

Predstavovať hráčom vývojársky tím Maxis je nosením dreva do lesa. Ťažko skrývať pohľad pred enklávou úspešných projektov – od SimCity cez sériu The Sims až po Sim-čokoľvek. A Spore. Hoci posledne menovaná hra napokon nedosiahla masového úspechu, nedočkala sa mnohých datadiskov, máme ju stále radi. Dôvodom, prečo ju dnes nehrajú milióny hráčov, je smutne prozaický. Miesto toho, aby sa hrateľnosť sústredila na samotné herné prvky, ponúkala to najzaujímavejšie v editoroch. Síce skvelých, prepracovaných a užívateľsky príjemných, no... stále išlo len o editačné nástroje a ľudia sa chceli viac hrať ako tvoriť. Spore neprepadlo, len u hráčov nesplnilo obrovské očakávania. Po odchode dlhoročného šéfa Willa Wrighta si v Maxise povedali, že to s potvorkami zo Spore skúsia ešte raz. Ale tentoraz trochu inak. A trochu temnejšie.

Na prvý pohľad vyzerá kombinácia Diablo+Spore, ktorou by sme Darkspore mohli charakterizovať, viac než bizarne a komicky. Avšak tento základný piliér hry, na ktorom stojí celá hrateľnosť, je napokon zvolený nadmieru vhodne. Mali sme možnosť vyskúšať si niekoľko úrovní v betaverzii a rozhodne sa nám už teraz smerovanie hry, do ktorej sme nevkladali žiadne veľké nádeje, pozdáva. Darkspore má aj príbeh, avšak či už jeho podanie alebo samotná myšlienka za mnoho nestoja, takže ostaneme pri klasicky heroickom: vymláť čo môžeš, lebo niekto skúšal a pokazil. A pritom zbieraj to, čo z nepriateľov vypadne. Presne o to ide aj v Darkspore a istotne ste spoznali i Diablo.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Svojich hrdinov vidíte z klasicky izometrického pohľadu a keďže doba pokročila, vyzerá to všetko skutočne krásne a milo, len škoda, že kamerou si nemôžeme otáčať ako chceme. Nie, že by sme to nutne potrebovali, prehľadnosť je v Maxise zrejme mantrou, no bolo by to zaujímavejšie. Jednotlivé mapy, ktoré sme mali možnosť preskúmať, sú v podstate tvorené ako lineárne chodníky s občasnými slepými uličkami, v ktorých nájdete niečo špeciálne alebo s otvoreným priestranstvom, v ktorom sa oplatí presnoriť každý kút. Pripravené svety sú obmedzené, no nevadí to, jednotlivé mapy si volíte priamo v menu a dostávate možnosť znovu si vyskúšať kooperatívne tie, ktoré už poznáte, len so silnejšími nepriateľmi. Prekvapila nás hlavne pestrosť. Každá z máp sa snažila niečim zaujať, okúzliť hráča, pripraviť ho na to, že zažije niečo nové. Rýchle zmeny prostredia síce môžu drobiť zážitok, no miesto klasicky príbehového Diabla si predstavte napríklad multiplayerové mapy zo strieľačiek...

A teraz prejdeme k dôležitým zmenám oproti Diablu. Aj tu síce máte triedy hrdinov a klikaním na nepriateľov ich likvidujete podľa zamerania svojho povolania. A po mŕtvych potvorkách ostáva loot, ktorý zbierate, získavate skúsenosti, zvyšuje sa level hrdinu a... a možno ste si všimli množné číslo na začiatku predošlého odseku. Hoci v jeden moment ovládate len jedného hrdinu, behom okamihu si môžete vybrať z preddefinovanej trojice iného. Pred každou mapou si vytvoríte skupinu podľa genetického typu (bio, plasma, necro, cyber a quantum) a samozrejme aj zamerania. Už tradičné povolania sú v tomto prípade pomenované inak, avšak princíp hromotĺka s kontaktným spôsobom boja, „amazónky“ (v našom prípade zelený hmyzoid pripomínajúci pavúka flusajúci zelený blivajz) strieľajúcej z diaľky alebo rýchleho a zákerného zlodeja, tu ostáva totožný. A ešte je dôležité, či ide o bio charakter alebo sa orientuje na plazmu (spomínaná orientácia)... jednoducho bohatý výber a možnosti úprav sa pred vami otvárajú takmer okamžite, pričom do boja si môžete vybrať už spomínanú trojicu.

Spočiatku je to v podstate jedno a ide len o to, aký spôsob boja vám momentálne vyhovuje. Okrem toho, že stúpa váš level ako postavy, zbierajú skúsenosti a po úrovniach postupujú aj samotní hrdinovia, takže ak niektorého zanedbávate, neskôr na to môžete doplatiť, pretože bude príliš slabý. V praxi to vyzerá tak – tentoraz si vezmeme do parády len singleplayer – že si vyberiete hrdinov a podľa nepriateľov, ktorí sú mimochodom značne rôznorodí, volíte i vy účinnú protizbraň v podobe jednej z vašich postavičiek. Zmeniť ich môžete kedykoľvek, pričom ak vám jedna zahynie, neznamená to automaticky game over, mapu môžete dokončiť i s jedným z nich, no prišli ste o jednu pomocnú ruku, ktorá navyše nemôže ďalej levelovať. Keď dvojica hrdinov odpočíva, automaticky sa zbierané zdravie aplikuje aj na ich pochrámané telá, takže môžete postavy využívať aj ako náhradné životy. Neexistuje tu žiadne samoobnovovanie alebo zbieranie fľaštičiek s červenou tekutinou, ktoré neskôr vypijete. Po niektorých nepriateľoch zostane zelená (pridá vám niekoľko bodov zdravia) alebo modrá kapsula (energia na špeciálne útoky), po iných DNA alebo nejaká časť tela, ktorú vezmete a po prejdení sveta si ju v genetických laboratóriach prezriete a možno i bacnete na svojho hrdinu.

V podstate teda nezbierate konkrétne zbrane, brnenia, opasky a kadejaké iné predmety. Svoje štatistiky si konkrétni hrdinovia vylepšujú postupom po úrovniach, zozbieraným vybavením určujete ich špecializáciu a zvyšujete konkrétne vlastnosti (sila, obratnosť...) a dávate ďalšie bonusy. Taktiež tu neexistuje žiadny obchod alebo nebodaj zbieranie peňazí. Dynamickým menením svojej zostavy sa do akčnej hrateľnosti – v podstate skutočne len klikáte ako v arkádach – premieta aspoň základný strategický prvok. Neskutočné orgie nastanú v spomínaných laboratóriách, kde dochádza k už tradičnému editovaniu. Okrem toho, že na vybraných hrdinov aplikujete konkrétne objekty (rôzne ostne, antény, delá, chrániče a iné podivnosti), meníte ich umiestnenie (vaša potvorka môže mať suspenzor alebo chrániče na kolená, funkcia predmetu ostáva totožná), veľkosť a ďalšie atribúty. Hrať sa s tým môžete dlhé minúty a nesmieme zabúdať ani na to, že editovať je možné i hrdinov samotných. Tentoraz však nejde o nutnosť, nemusíte sa tým vôbec zaoberať, ale vrhnúť sa rovno do hry samotnej.

Keďže je Darkspore čisto PC hra, ovládanie je šité na mieru klávesnici a myške. V menu sa orientujete v záložkových menu, v ktorých by sme privítali o čosi väčšie ikony predmetov a ich detailnejšie spracovanie. Išlo však o betaverziu, no ani v nej napríklad nechýbali drobnosti ako automatický náhľad na vlastnosti predmetu, cez ktorý ste prešli kurzorom a zároveň na podobný typ umiestnený na vašom hrdinovi spoločne s číselnými rozdielmi, čo daná zmena spôsobí. Skrátiť by sa mohlo i nahrávanie jednotlivých sekcií lode, pretože prechod medzi laboratóriom a mostíkom, z ktorého si volíte misie, je skutočne zdĺhavý, načítanie mapy taktiež trvá trochu dlhšie, než by bolo vhodné. V hre samotnej myšou určujete pohyb a na koho hrdina zaútočí, klávesnicou meníte hrdinov, vyvolávate špeciálne útoky – jednoduché a prehľadné.

Hrateľnosť Spore je, podobne ako samotné mapy, skôr jednoduchšia, no neznamená to, že by nebola chytľavá. Okrem PvP bojov (1v1 a 2v2) je dôležitou súčasťou kooperatívne prechádzanie máp – trojica hráčov už automaticky nahráva spolupráci všetkých troch tried, no vôbec sa nemusíte orientovať na postavu, ktorú až tak radi nemáte, pretože iní hráči si zvolili tú istú. Užšia spolupráca bola zatiaľ v niektorých prípadoch problematická, no spravodlivé rozdeľovanie lootu a skúseností pre celú skupinu nenahráva tankovi vpredu. Nepriatelia sú adekvátne silnejší a v náročnejších svetoch už je nutné dať hlavy dohromady. Nie je to síce Diablo so skutočne hardcore hrateľnosťou, skôr jemne arkádové klikanie, ale vďaka rôznorodosti charakterov je dianie na obrazovke vždy iné. S pripájaním sa hráčov do kampane sme nezaznamenali žiadne problémy.

Na to, že sme mali v rukách betaverziu, bolo Darkspore vo finálnom štádiu a ponúkalo dostatok zábavy. Problémy sa môže vyskytnúť dva. Napriek snahe vývojárov z Maxisu spraviť hru temnejšiu a dospelejšiu (po nepriateľoch ostávajú krvavé fľaky), nie vždy tak pôsobí. Prázdnota niektorých máp taktiež nepomôže, obávame sa aj s tým súvisiaceho príchodu stereotypu pri niekoľkohodinovom hraní. Takéto hodnotenie a prípadné potvrdenie si však necháme až na recenziu. Darkspore nebude žiadnym obrovským hitom s pompéznym nástupom, no vo svojom vnútri ukrýva zábavu pre široké spektrum hráčov. Ako to dopadne, sa presvedčíme čoskoro – už prvého apríla.