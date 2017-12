Internet dostal ľudí na zľavy

Ošiaľ skupinových zliav sa rozbieha naplno. Ľudia na Slovensku môžu tento rok cez zľavové portály minúť až 40 miliónov eur.

9. mar 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Ošiaľ skupinových zliav sa rozbieha naplno. Ľudia na Slovensku môžu tento rok cez zľavové portály minúť až 40 miliónov eur.

BRATISLAVA. Ak by ste minulý týždeň v správny čas prišli na stránky českého portálu Seznam.cz, mohli ste si kúpiť novú škodovku za dvadsaťpäť českých korún.

Museli ste mať veľké šťastie, lebo so zľavou sa predávali iba tri autá. Predali sa za desať sekúnd. Seznam predajom áut za desaťtisícinu ceny uvádzal na trh vlastný zľavový portál.

Veľkolepý marketing má opodstatnenie. Seznam musí bojovať s desiatkami ďalších webov, ktoré netúžia po ničom inom, len aby vám poskytli zľavu vo výške desiatok percent. V Česku a na Slovensku pribúdajú rýchlo.

Túžba poskytovať služby s obrovskou zľavou sa nezjavila náhodne a nemá korene v náhlej túžbe podeliť sa o bohatstvo so svetom. Zľavové portály sú úspešný obchodný model, ktorý spopularizovala americká stránka Groupon.

Len ak vás je veľa

Princíp funguje jednoducho. Na zľavovej stránke nájdete ponuku, napríklad na masáž za polovičnú cenu. Ak sa vám ponuka páči, zaplatíte za ňu portálu cez internetbanking alebo kreditnou kartou. Keď sa nazbiera dosť ľudí na to, aby sa zľava masážnemu salónu oplatila, systém sa aktivuje a vy dostanete e­mailom kupón. Ten potom ukážete v salóne a dostanete masáž.

Zľavový portál a obchodník sa vyrovnajú mimo vás. Portál dostane malú províziu za každú predanú masáž a vyzbierané peniaze pošle obchodníkovi.

Profitujú všetci. Zákazník dostane veľkú zľavu, zľavový portál si nechá svoju províziu a obchodník, ktorý zľavu poskytol, má istých zákazníkov a veľmi efektívnu reklamu.

Trh rastie

Práve rozširovanie povedomia o firme je veľkým lákadlom pre obchodníkov. Na Slovensku zľavové portály navštívia mesačne desiatky tisíc ľudí.

„Najväčší počet predaných kupónov je na jedlo a pitie,” hovorí Ľubomír Jochim, šéf stránky zlavy.sme.sk. Tá zbiera ponuky z desiatok slovenských zľavových portálov na jedno miesto. Jochim tvrdí, že biznis rastie ohromným tempom. Na Slovensku už existuje približne štyridsať zľavových portálov a pribúdajú ďalšie.

Len za február sa na Slovensku predalo viac ako stotisíc kupónov v celkovej hodnote približne dva milióny eur.

Jochim odhaduje, že ak sa bude trh vyvíjať bez otrasov, Slováci do konca roka minú cez zľavové portály približne 40 miliónov eur. Neobmedzujú sa pritom už len na salóny krásy či na jedlo. Cez portály sa začali predávať napríklad lístky do Národného divadla či dovolenkové pobyty.

Iba dve veci by mohli spomaliť prebiehajúci boom internetových zliav, a to prepad ekonomiky, alebo veľký podvod, ktorý by nahlodal dôveru celého systému. Podľa prevádzkovateľov portálov je to však málo pravdepodobné.

„Poskytovateľom zliav vždy vysvetlíme, že nedodržanie podmienok ponuky, alebo akékoľvek zaváhanie v kvalite služieb sú pre nich (i pre nás) antireklamou a tých niekoľko eur navyše, získaných takýmto spôsobom, určite nestojí za stratu zákazníka,” povedal Jozef Vikarský zo zľavového portálu zamenej.sk.

Portály si poskytovateľov zliav strážia. Práve vďaka tomu, že so zákazníkmi komunikujú najmä cez web a sociálne siete, a tu sa správy o zlých službách rýchlo rozšíria. Väčšina portálov garantuje vrátenie peňazí v prípade, že zákazník zľavu nedostane.

Bude ich pribúdať

Nie je dôvod predpokladať, že by sa rast portálov v blízkej budúcnosti zastavil. Aj prevádzkovatelia tých najväčších, ako sú napríklad shopcity.sk, zlavadna.sk či zamenej.sk, očakávajú, že na trhu sa v blízkej budúcnosti zostrí konkurencia.

„Všetci bojujeme o priazeň tých istých spotrebiteľov, možno teda očakávať, že ponuky sa budú ďalej rozširovať s cieľom zaujať spotrebiteľov vždy niečím novým alebo iným,” povedal Zdenko Hoschek z portálu zlavadna.sk

Dá sa predpokladať, že ponuka portálov sa postupne rozšíri aj do menších miest a postupne vzniknú špecializované portály. V takej malej krajine, akou je Slovensko, môžu mať zľavy aj širší dosah. Podľa Jochima by napríklad mohli výrazne oživiť domáci cestovný ruch.

Pre domáce penzióny a hotely môžu byť zľavové portály cesta, ako po rokoch prilákať Slovákov na dovolenku doma, či zaplniť prázdne kapacity v slabších mesiacoch. Jochim predpokladá, že cez portály by sa na ubytovanie mohlo v tomto roku minúť približne desať miliónov eur, pričom väčšina z peňazí zostane na Slovensku.

Ošiaľ skupinových zliav sa rozbieha naplno. Ľudia na Slovensku môžu tento rok cez zľavové portály minúť až 40 miliónov eur.