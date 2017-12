Mladý pár sa zosobášil cez Skype

Kalifornský pár z Fullertonu sa v sobotu zosobášil prostredníctvom internetovej komunikačnej aplikácie Skype po tom, čo ženícha museli hospitalizovať s pľúcnou infekciou.

9. mar 2011 o 10:35 SITA

Samuel Kim a Helen Oh sa pre tento netradičný spôsob sobáša rozhodli predovšetkým preto, že na svadbu prišli príbuzní a priatelia až z New Yorku a rodnej Kórey.

Dvadsaťsedemročný Kim začal minulý týždeň vykašliavať krv, bál sa to však oznámiť svojej snúbenici. Keď sa však jeho stav zhoršil a museli ho prijať do UCI Medical Center v meste Orange, dvojica sa rozhodla vymyslieť improvizované riešenie.

Svadbu cez Skype nakrúcalo päť kameramanov a záznam premietali približne 500 hosťom na obrovských obrazovkách, ktoré nainštalovali v kostole. Samotný ženích mal v nemocničnej izbe iba svoj notebook. "Hostia povedali, že to bolo inšpiratívne. Naozaj obdivovali moju snúbenicu, že dokázala stáť pred oltárom sama a neplakať," uviedol Kim. Jeho rovnako stará manželka priznala, že svadba nebola dokonalá, ale zároveň dodala, že hostia boli šťastní. "Povedal, že mi to vynahradí. Sľúbil mi, že bude tým najlepším manželom na svete. Cítil sa hrozne, že tam nemohol byť," vyhlásila Oh, ktorú manžel prekvapil letenkami do Európy. Pár tak po Kimovom prepustení z nemocnice odcestuje na svadobnú cestu do Paríža a Prahy.