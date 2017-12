Test Drive Unlimited 2 - stovky koní pod kapotou

Návod na to, ako vytvoriť úspešnú hernú značku, vám dá málokto. Ak sa to však niekomu podarí, všetci ostatní si trieskajú hlavu o stenu, prečo s tým neprišli oni.

7. mar 2011 o 18:15 Ján Kordoš

Nemusíme sa pozerať na úspech „odhryznutého jablka“ alebo tuzemské „nemenované internetové kníhkupectvo“. Ostaneme však v herných vodách. V čom tkvie úspech Call of Duty? Veď je to v singli len naskriptovaná akcia, v multiplayeri zas všetci pobehujú ako splašené králiky? Alebo taká séria Sims... príkladov je mnoho. Starším hráčom, hlavne milovníkom rýchlych kolies, sa zvýši tep pri názve Test Drive. Ale hoďme teraz za hlavu sentimentálne spomienky na tri prvé dobrodružtvá za volantom však nechajme plávať v jazere nostalgie. Séria sa s podtitulom Unlimited presunula kultové preteky kdesi inam – a tentoraz nielen v rámci predošlých dielov, ale aj v samotnom žánri pretekárskych hier.

Test Drive Unlimited 2 ponúka rovnako ako úspešný predchodca čosi úplne iné. Samozrejme, voľnosť v podobe otvoreného prostredia, po ktorom sa môžeme premávať, sme tu mali už niekoľkokrát. Či už v starších Need for Speedoch alebo Burnout: Paradise, Midnight Club a iných. Lenže až Test Drive Unlimited ukázalo, ako sa to má robiť, keď chcú vývojári ponúknuť hráčovi možnosť si len tak zajazdiť. Druhý diel nám nás láka vychutnať si rôznorodé prostredie na Ibize so stovkami kilometrov ciest a aby to nebolo málo, po úspešnom napredovaní sa hráč na desiatej úrovni môže z letiska presunúť do destinácie z jednotky – na havajský ostrov Oahu, ktorý je niekoľkonásobne väčší ako prvá prístupná Ibiza.

Základom hrateľnosti Test Drive Unlimited 2 je samotná jazda. Aj tu máme samozrejme mapu s jednotlivými pretekmi, môžete sa odviezť do špeciálnej autoškoly, kde sa naučíte aspoň základy ovládania novej triedy vozidiel a zároveň sa vám odomknú preteky pre ňu. Okrem týchto v singleplayeri povinných jázd sa pravidelne objavujú i samostatné úlohy, ktoré sa nesnažia vždy len o to, aby ste držali plyn na podlahe. Celé dianie v „príbehu“ je však až zbytočne nóbl. Nie, že by sme proti zápletke v pretekárskych hrách protestovali, avšak málokedy sa ukázala byť – ak napríklad nerátame sériu Driver – skutočným prínosom. V Test Drive Unlimited 2 je navyše pateticky stupídna, neprirodzená a rozumnému človeku až nepríjemná. Dianie na Ibize sa točí okolo partie zbohatlíkov a snobov, ktorí sa radi predvádzajú, pretekajú proti sebe v drahých autách a celé to vysiela televízia ako špeciálny program. Kto nevyzerá cool a nemá dokonalú postavu, je automaticky mimo hru. Vy sa snažíte medzi túto smotánku dostať a v šampionátoch Solar Crown musíte dostať na kolená každú nafúkanú hviezdičku s afektovaným vystupovaním. Absolútne dno a žumpa, pri ktorej aj pani Norika vyzerá ako intelektuálna beštia.

Horšie však je, že offline bláznenie sa je inak úplne skromné. Okrem spomínanej autoškoly a príbehových misií (pretek, radary, time attack) sa môžete vrhnúť na špeciálne úlohy, ktorých tu nájdete rovnú stovku. Prvýkrát zabavia, možno rozosmejú, neskôr iritujú už len z princípu. Avšak musíme hodnotiť kladne to, že nie vždy sa musíte len rýchlo niekam hnať. Nájdete tu i túto klasiku, kedy musíte postavičku odviezť na schôdzu do určitého času a nebúrať pri tom. Avšak príjemne pôsobia aj „pomalé misie“, v ktorých napríklad beriete špeciálne športové auto do garáže, pričom finančný obnos za túto službu závisí od damage vozidla. Alebo veziete domov slečnu, ktorej nie je príliš dobre a nesmiete preto prudko brzdiť, vyberať zákruty alebo jednoducho búrať, inak vám odhalí obsah svojho žalúdka. Čiastočne zábavné je sledovanie vozidla, kedy vás žiarlivý partner poprosí o menšiu službičku. Musíte sa držať v dostatočne veľkej vzdialenosti od auta jeho priateľky a zároveň vám nesmie ujsť, pričom konečnou je, ak dôjde na miesto činu a vrhne sa do náruče milenca. Sklamaný paroháč sa vám začne vyplakávať a váš avatar sa len uškrnie, zdvihne palec nahor, pretože splnil misiu... a to je len jedna z ďalších absurdít v hre. No a samozrejme nechýbajú ani úlohy, v ktorých sa musí vaša rýchlosť držať určitý čas nad určenou hranicou alebo máte zdvihnúť adrenalín spolujazdcovi bláznivou jazdou. Nič moc.

Ono však o to v Test Drive Unlimited 2 ani príliš nejde. Hrateľnosť ako taká je zameraná skôr na hráčov, ktorí si chcú užívať jazdu, dokonca pokojné premávanie sa po cestách. Jazdný model je aj po nastavení čo najväčšej miery reality pomerne akčný, najhorší je odhad toho, ako sa začne auto správať pri vysokých rýchlostiach. Rozdelenie do troch tried (klasické, športové a terénne SUV) vytvorilo medzi viac než stovkou tátošov dostatočne odlišné kúsky, avšak stále tomu chýba skutočný duch šoférovania. Vlažný pocit z rýchlosti a problematickejšie zvládanie zákrut, kedy ide auto nezmyselne do šmyku, robí z Test Drive Unlimited 2 skôr arkádu. Ale nevadí, aj tak sme strávili dlhé hodiny iba tým, aby sme prešli každú cestu na Ibize, najazdili sme stovky kilometrov len preto, aby sme sa zabavili a oddýchli. Oranžové Camaro, stošesťdesiatka na tachometri a pohoda za volantom. Len tak si jazdiť a odhaľovať zákutia ostrova je zábava. Dvojnásobná preto, že tentoraz tu nebudeme lietať len po asfalte, ale sa vyberieme aj na zaprášené cesty. A na ten sa nejaký ten Touareg už hodí a je s ním možno ešte väčšia zábava.

Ťažko sa hodnotí tento aspekt hry, keďže existuje nemalé percento hráčov, ktorí musia mať jasne zadané mantinely typu „teraz pôjdeš pretekať s ostatnými tu a tu“. V Test Drive Unlimited 2 ide o čosi úplne iné, je to hra, ktorú si máte užívať a nie dohrať. Omnoho lepšie by bolo, ak by obsahovala vatu okolo. S ňou by aj všední hráči neodchádzali znudení s dodatkom, že tam vlastne nie je čo robiť. Snaha zachrániť to sociálnymi prvkami a podporou komunity žiaľ zatiaľ (a doteraz) nevyšli. Presne tu sa začne naše kritizovanie. Hoci na konci vidíte výrazne kladné hodnotenie, v konečnom dôsledku prevláda nezištné sklamanie z absurdne hlúpo nevyužitia potenciálu.

Začneme už len tým, že hoci hra obsahuje automobilky značky Ferrari, je vozový park napriek bohatej výbave (vyše sto vozidiel) pomerne málo rôznorodý. Chýbajú známe automobilky, z niektorých tu nájdeme viac konkrétnych typov líšiacich sa od seba len minimálne. Bugatti Veyron je fajn značka, avšak stačila by raz – a podobne tu nájdeme mnoho konkrétnych vozidiel v základnej a vylepšenej verzii. Drvivá väčšina európskych automobiliek absentuje. Chcelo by to siahnuť po väčšej pestrosti. Podobne nám začala liezť na nervy sociálna stránka: chcete nové vozidlo? Samozrejme, že áno... a musíte si naň zarobiť. Nič prekvapujúce, no zároveň vám hra nedovolí zakúpiť voz, ak naň nemáte miesto v garáži. Neustále kupovanie nových (a značne drahých) príbytkov vám výrazne zoškrtá rozpočet, hlavne ak sa nechcete zbaviť už vami zadovážených miláčikov. A to nechcete, pretože zberateľské ego sa uplatňuje práve v hrách typu Test Drive Unlimited. Ak si kúpite viac vozidiel jednej triedy, pretože sa vám proste páčia a chcete ich vyskúšať a strávili ste za ich volantmi hodiny, zrazu po zistení, že sa nemôžete pohnúť ďalej, lebo máte plnú garáž a nemôžete tak ísť na šampionát s nejakým SUVkom, začnete škrípať zubami. Tak opakujete šampionáty už raz hrané a veselo sa nudíte.

Počiatočné nadšenie z megalomanského prístupu začne vyprchávať. Vývojári Eden Games akoby zabudli to, že hra musí byť z hľadiska ovládania a upravovania prístupná. Je pekné, že si môžeme zvoliť pohľad spoza volantu pri každom vozidle (srdečné pozdravy pre Gran Turismo 5), avšak prečo chýba manuálne nastavenie polohy pohľadu? V jednotke sme túto možnosť mali a výrazne pomohla k tomu, aby si každý hráč našiel vlastnú pozíciu, ktorá mu spoza volantu vyhovuje. Príliš vzdialená kamera síce zaberá i interiér, no zároveň je pohľad z vozidla zbytočne úzky, čo výrazne obmedzuje prehľadnosť hlavne pri šoférovaní so športovými autiakmi. Ak by ste aj mali chuť jazdiť podľa pravidiel, prečo je preboha pre jednoduché zapnutie smerových svetiel nutné stlačiť asi 4 tlačidlá? Orientácie v menu je taktiež síce dostatočná, no užívateľsky príjemná vôbec. Chýbajú základné informácie – hlavne pri multiplayeri. Ak vás niekto vyzve na pretek, bolo by slušné aspoň vedieť, s kým máte tu česť. Napríklad koľko koní má tá jeho mašinka pod kapotou. Level hráča je irelevantný, ten vidíte ako jediný okrem prezývky.

Podobne môžeme pokračovať ďalej. Umelá inteligencia civilných vozidiel je biedna. Nielenže nepoznajú dopravné predpisy a v podstate si jazdia akoby vás nevideli, oni robia úplné hlúposti! Pravidlá jazdy na kruhovom objazde im nič nevravia, odbočujú z hlavnej cesty vľavo, hoci by vám mali dať prednosť alebo veľmi radi nezmyselne zabrzdia. Len tak jemne, no vždy dostatočne na to, aby ste to do nich napálili. Nemôžete im v ničom veriť, pretože niekedy sa vás boja ako čert kríža a nevedno prečo stáčajú volant a z vozovky to napália do stromu. Inokedy vás nevidia a neuhnú ani o centimeter s nasledujúcou čelnou zrážkou. Často tak zážitok z jazdy a objavovania ostrova kazia takéto drobnosti. Dá sa tomu predísť, no nepôsobí to dobre. Čakali sme aspoň nejaký posun od posledného dielu.

Technickému spracovaniu sa nedá príliš mnoho vyčítať. Nie je to hra ohromujúco nádherná, avšak vzhľadom na to, čo ponúka (obrovský otvorený svet), sú slabšie textúry a absencia deštrukčného modelu prostredia odpustiteľným prehreškom. Dokonca nebudeme nadávať na doskakujúce objekty - postačí, že vozidlá sa neobjavujú príliš neskoro, takže ich uvidíte pri predbiehaní v dostatočnej vzdialenosti. Modely vozidiel sú spracované precízne a detailne. Konečne dochádza k plynulej zmene dennej doby a zajazdíte si aj po tme. Znovu ale musíme vytiahnuť zo skrine kostlivca: prečo si preboha nemôžeme zapnúť sami svetlá? Tie sa aktivujú automaticky a dovolené nám je jedine blikať. Lenže pri pohľade spoza volantu v šere takmer nič nevidíte. Sú tu i ďalšie drobnosti ako absencia stieračov počas lejaku (áno, konečne sa menia aj poveternostné podmienky a jazda na mokrej komunikácii si vyžaduje iný prístup ako pri suchej vozovke) alebo to, že pri daždi kvapky stekajú pri pohľade z kapoty po kamere, no na plechu nevidíte nič. Pri jazde mimo cestu sa vám vozidlo postupne špiní a podobne. Na grafiku sa nadávať nedá, ozvučenie motoru patrí medzi dostatočné a hudbu počúvate z rádia. Viac skladieb by neuškodilo, po chvíli sa vám opočúva a reklamné vsuvky sú zábavné taktiež len raz, takže pomerne skromný soundtrack radšej vypnete. Konečne je prítomné i vizuálne poškodenie vozidla (jazdné vlastnosti sa nemenia), no skôr sa dá hovoriť o oškrení laku ako skutočnej deformácie karosérie.

A teraz sa konečne rozbehneme a dáme Test Drive Unlimited 2 riadnu otcovskú. S kopancom do intímnych miest. Pôvodne sa o Test Drive Unlimited 2 hovorilo ako MMOR hre. Tajomná skratka znamená massive multiplayer online racing. Čiže niečo ako World of Warcraft, len tam nebeháte so zeleným orkom a nemlátite okolo seba sekerou, ale sa vozíte v autíčku, pretekáte s ostatnými, socializujete sa, vymýšľate preteky a bavíte sa s priateľmi po sieti. Mno, tak na to všetko pekne zabudnite. Servery sú permanentne nefunkčné, takže ak si aj poviete, že by ste si s ostatnými chceli zašantiť, máte v podstate smolu. Ak sa vám podarí nájsť hru, radujte sa, pretože vám to vydrží možno na jeden, dva preteky. S recenziou sme čakali dva týždne len preto, aby sme zistili, že ani po vydaní sa nič nezmenilo. Jedinou útechou je permanentné pripojenie zopár hráčov (maximálne 8) na „váš ostrov“, s ktorými sa môžete stretnúť a zasúťažiť si, no organizácia čohokoľvek je biedna, v podstate ide o náhodu. Väčšinou natrafíte na idiota, ktorý vám dokáže pokaziť i pokojnú jazdu. Môžete sa pozrieť do klubov, kde nájdete hráčov ako sa predvádzajú svojimi tátošmi, avšak k čomu to je, keď v podstate nič poriadne nefunguje a padá. Sľubované masívne orgie sa vôbec nekonajú a náprava je v nedohľadne.

Prvok socializácie je tak absolútne irelevantný, hoci tu máme možnosť vytvárania akýchsi klanov, pretekanie v skupinách a podobné serepetičky. Chcelo by to však funkčnosť a stabilitu systému. Technické problémy degradovali to podstatné, čím sa hra chválila, na úroveň frustrácie a znechutenia. Je to veľmi zlá reklama a neostáva nám nič iné ako dúfať, že sa to jednoducho spraví. Raz. Všetci v to dúfame.

Napriek výhradám a ostrej kritike ale nemôžeme Test Drive Unlimited 2 dlho krivdiť. Je to ako vzťah. Chyby nás hnevajú, avšak čaro hrateľnosti, ktorá nám umožňuje voľné jazdenie po dvoch ostrovoch a s tým súvisiaci relax, sa nedá ignorovať. Aj preto Test Drive Unlimited 2 už teraz milujeme, odpúšťame mu a pravidelne sa do hry budeme vracať a len tak si užívať. Toto vám totiž neponúkne žiadna iná hra. Že nám Eden Games nakecali a nasľubovali niečo masívne a minimum z toho splnili, je proste fakt, prečo hra dostáva iba toľko málo bodov. Inak by išlo o skutočný raj pre milovníkov rýchlych kolies. Môžeme tu kupovať byty, vybavovať ich nábytkom, obliekať a upravovať svojho avatara, no to multiplayer nedvíha z problémov, v ktorých sa topí. Ak sa všetko urovná, prihoďte si k záverečnému hodnoteniu minimálne jeden bod.

Alfa Romeo

2010 Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde

2005 Alfa Romeo Brera Italia Independent

2007 Alfa Romeo 8C Competizione

2009 Alfa Romeo 8C Spider

Ariel

2006 Ariel Atom 300 Supercharged

Ascari

2007 Ascari A10

2005 Ascari KZ1 R Limited Edition

Aston Martin

2010 Aston Martin V12 Vantage Carbon Black Edition

2008 Aston Martin DBS Coupe

2010 Aston Martin DBS Carbon Black Edition

2010 Aston Martin One-77

2009 Aston Martin V12 Vantage

2007 Aston Martin DB9 Coupe

2007 Aston Martin DB9 Volante

2008 Aston Martin V8 Vantage

Audi

2010 Audi R8 Spyder 5.2 FSI Quattro

2010 Audi Q7 V12 TDI Quattro

2008 Audi Q7 V12 TDI Quattro - TDU2 Inuit Edition

2010 Audi TT-RS Roadster

2009 Audi S3

2010 Audi RS5 Coupe

2010 Audi R8 5.2 FSI Coupe

2010 Audi TTS Coupe 2010

Audi RS6 Avant

2010 Audi S5 Coupe

Bugatti

2010 Bugatti Veyron 16.4 Centenaire

2010 Bugatti Veyron Super Sport

2010 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu

2010 Bugatti Veyron 16.4

2010 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

Caterham

2010 Caterham Superlight R500

2008 Caterham CSR 260

Chevrolet

2010 Chevrolet Camaro 2SS

1957 Chevrolet Corvette (C1)

2010 Chevrolet Camaro LS Cynergy Green Edition

2010 Chevrolet Camaro 1LT

Citroen

1967 Citroen 2 CV

Dodge

2006 Dodge Charger SRT8

2008 Dodge Viper SRT10

Ferrari

1985 Ferrari 308 GTS Quattrovalvole

2010 Ferrari 458 Italia

2010 Ferrari 599 GTB Fiorano

2010 Ferrari 599 GTO

2010 Ferrari 612 Scaglietti

2010 Ferrari California

2004 Ferrari Enzo

2009 Ferrari F430 Scuderia

2009 Ferrari F430 Scuderia Spider 16M

2009 Ferrari FXX Evoluzione

2007 Ferrari 612 Sessanta

2009 Ferrari 599 GTB Fiorano China Edition

1973 Ferrari Dino 246 GTS Ford

2005 Ford GT 1968 Ford Mustang Fastback

2011 Ford Mustang GT

2010 Shelby GT500

Ginetta

2010 Ginetta F400

Gumpert

2008 Gumpert Apollo Sport

Hummer

2007 Hummer H3

Jaguar

2010 Jaguar XKR Speed Pack / Black Pack

2010 Jaguar XKR

1955 Jaguar D-Type

1968 Jaguar E-Type

Koenigsegg

2008 Koenigsegg CCXR Edition

Lancia

1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II

Land Rover

2010 Land Rover Range Rover Sport HSE

Lotus

1981 Lotus Esprit S3

2010 Lotus Evora

2008 Lotus 2-Eleven

McLaren

2011 McLaren MP4-12C

Mercedes-Benz

2009 Mercedes-Benz ML 63 AMG

1954 Mercedes-Benz 300 SL GullWing

2010 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

2010 Mercedes-Benz SLK 55

2009 Mercedes-Benz SLR 722 S Roadster

2009 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series

2010 Mercedes-Benz SLS AMG

Nissan

2009 Nissan 370Z Optional Parts

2007 Nissan GT-R R35

2009 Nissan 370Z

Pagani

2008 Pagani Zonda Cinque

2010 Pagani Zonda Tricolore Coupe

2005 Pagani Zonda F

2007 Pagani Zonda F Roadster

2002 Pagani Zonda C12S Roadster

RUF

2010 RUF RT 12

2006 RUF RK Spyder

2005 RUF RGT

2000 RUF RTurbo

Shelby

1965 Shelby Cobra Daytona Coupe

Spyker

2010 Spyker C8 Aileron

2010 Spyker C12 Zagato

2010 Spyker C8 Aileron Spyder

2010 Spyker D8 Peking-to-Paris

Subaru

2006 Subaru Impreza WRX STI Sedan

TVR

2006 TVR Sagaris

Volkswagen

2009 Volkswagen Touareg V10 TDI

1967 Volkswagen Beetle

2010 Volkswagen Golf GTI

Weismann

2003 Wiesmann Roadster MF3