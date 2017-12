Diktátor z Tropica 4 si na svoju príležitosť ešte bude musieť počkať

5. mar 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Tropico 4 bolo ohlásené prekvapujúco skoro po trojke, no jeho vydanie sa neustále presúva, takže sa nemusíme až tak príliš obávať slaboduchého vykrádania predchodcu. Všetko síce ostane pri starom, no zmeny v hrateľnosti by sme mali postrehnúť v maličkostiach, ktoré vyplávajú na povrch až pri hraní. Žiaľ si budeme môcť naše diktátorské maniére v Tropicu 4 vychutnať najskôr v auguste.

Ako menšie ospravedlnenie vypustili vývojári z Heamimont Games (Tzar, Celtic Kings, Imperium Romanum, Glory of the Roman Empire, Grand Ages: Rome, Tropico 3) krátky trailer, v ktorom nájdete ďalšie informácie a zábery z hry.

video //www.youtube.com/embed/PgOUUnClabs

Zdroj: Shacknews