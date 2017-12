Svätí zo Saints Row vyrážajú do vojny gangov

5. mar 2011 o 12:00 Ján Kordoš

Saints Row: The Third bude kráčať po stopách svojich predchodcov a ponúkne nám dobre známe herné prvky v novom kabáte spoločne s potrebnými vylepšeniami. Ako hlava zločineckej organizácie sa budeme snažiť odstrániť v otvorenom prostredí veľkomesta konkurenciu. Hra si zároveň zachová svoj typicky drsný humor a odľahčenosť celej diania. Jednoducho bláznivé dobrodružstvo, v ktorom nesmiete brať nič vážne. Arkádová hrateľnosť vám však musí sadnúť, pretože pri Saints Row je aj séria Grand Theft Auto vážnou drámou. Veď si istotne pamätáte na špeciálne misie z druhého dielu, v ktorých ste mali výkalmi zo žumpárskeho auta upraviť fasádu niektorým honosným vilám.

Tentoraz nás však nečaká rozvoz pizzy alebo hliadkovanie či rozvážanie ľudí. V dvojke sme ovládli mesto Stilwater a z gangu Saints sa stala doslova značka, jej členovia sú miestnymi celebritami. Znamená to, že sa budete venovať iba skutočne veľkým veciam a jednou z nich je legendárny gang The Syndicate, ktorému sa nepáči rastúca sláva a vplyv Saints. Stret na seba nenechá dlho čakať, avšak presunieme sa do úplne iného mesta, kde si to medzi sebou oba gangy rozdajú. Steelport bolo kedysi prosperujúce a úspešné mesto, no The Syndicate z neho spravili živoriacu oblasť s maximálnou mierou kriminality. Preto nebude vôbec nič nezvyčajné, keď si na pomoc privoláte tank a v jeho kokpite mierne upravíte výzor ulíc. A pokojne pri tom môžete mať na sebe oblek hotdogu.

Saints Row: The Third bude šialená hra. Okrem tejto akčnej hry pracujú vo Volitione na Red Faction: Armageddon a survival hororovom projekte inSANE, na ktorého vývoji sa podieľa aj známy režisér Guillermo der Toro, avšak nič konkrétne o tejto hre nie je známe. Len to, že vyjde v roku 2013.

Zdroj: Shacknews