Obedná pauza: po stopách Armstronga

Pred 42 rokmi práve v týchto dňoch prebiehalo testovanie lunárneho modulu na obežnej dráhe okolo Zeme v rámci letu Apollo 9.

9. mar 2011 o 11:30

O štyri mesiace neskôr pristál prvý človek na Mesiaci. Hrou Launch to the Moon si chceme pripomenúť tento významný krok v histórii ľudstva. Dokážete zopakovať let na našu družicu podomácky vyrobenou raketou?

Ovládanie:

Klávesnica.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.