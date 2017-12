Útek z väzenia: Spiknutie (Prison Break) - mydlo v sprche

To, že sa málokedy podarí spracovať hru podľa filmovej predlohy, vieme všetci veľmi dobre. Najlepšie totiž je, ak sa vezme len názov, základná myšlienka, zopár princípov a všetko sa postaví nanovo.

A čo tak ešte hra podľa seriálu? To už musí byť iný masochizmus, keď sa niekto rozhodne rozšíriť zážitok z pravidelného sledovania televíznej obrazovky na našich kremíkových miláčikov. Lež deje sa tak a aby sme nechodili ďaleko pre príklady, pozrite sa na Desperate Housewives (vcelku kvalitná hra) alebo Lost: Via Domus (tak trochu nuda). Nič moc, všakže... Lenže niekto to skúša znovu a tentoraz je to pomerne zaujímavý – z herného hľadiska – príbeh seriálu Prison Break.

Netreba sa však radovať a očakávať ohromujúce a výpravné dobrodružstvo. Slovinskí vývojári zo ZootFly totiž dopredu vedeli, kam siahajú ich sily a možnosti. Napriek angažovaniu väčšiny hercov k nadabovaniu svojich postáv sa Spiknutie drží pri zemi a za predávanú budgetovú cenu ponúka adekvátnu hrateľnosť. Skutočne sa od hry nedajú očakávať zázraky, no napokon príjemne prekvapí. Sú však dve nutné podmienky, prečo by ste sa po krabici s hrou mali začať obzerať: musíte poznať seriál, respektíve aspoň jeho prvú sezónu a nesmú vám byť cudzie stealth prvky v hrách.



Nechopíme sa žiadnej seriálovej postavy, ale v úlohe Toma Paxtona sa v prestrojení za odsúdeného vydávame do Fox River zistiť, čo chystá mladý Scofield a ako to súvisí s jeho bratom Burrowsom. Paxton prichádza do väzenia ako agent The Company (Spoločnosť), ktorá má prsty v Burrowsovom odsúdení a želá si jeho urýchlenú smrť. Konšpirácia na najvyšších miestach nesmie samozrejme chýbať, Paxton postupne odhaľuje Scofieldove plány, čo znamenajú jeho tetovania, stretáva sa so známym osadenstvom Fox River a snaží sa prežiť. Nikto o jeho misii totiž nevie a že je Bellick sviňa, zistíte čoskor. Až neskutočne vynikajúco pôsobí začlenenie novej postavy do celého deja. Keďže vývojári nevysvetľujú nič okrem Paxtonovho počínania, svoje postrehy si vtipne nahráva na diktafón, prípadne telefonuje svojmu nadriadenému a informuje ho o nových zisteniach. Pôsobí to mierne úsmevne – hlavne nahrávané monológy, ale berme to ako daň za to, aby mal hráč prehľad o tom, čo sa práve deje a kam sa dostalo Paxtonovo pátranie.

Príbeh sa plynulo odvíja nezávisle na vašich činoch a všetky dôležité udalosti, ktoré poznáte zo seriálovej predlohy, sa akoby len mihnú na pozadí, prípadne sa do nich aj vy aktívne zapojíte, no nemáte pocit, že by to dohromady nešlo dokopy. V tomto prípade odviedol scenárista vskutku vynikajúcu prácu, akoby Paxton do deja priamo patril. Niektoré momenty síce museli byť mierne pozmenené, avšak celkovo pôjde o raj pre fanúšikov seriálu. Jedným dychom treba dodať, že len pre nich, pretože v prípade neznalosti deja (vzbura vo väzení, kopanie, PI...) vám bude zápletka pripadať zmätená a nezmyselná. Lenže stačí, aby ste vedeli, kto je kto, čo sa práve deje a aké problémy stoja v pozadí hry, no vyčnievali dopredu pri sledovaní seriálu.

Rozkúskovanie deja na jednotlivé úlohy vôbec nevadí, pretože je skutočne nutné, aby ste pozadie poznali. A teraz sa pozrieme na samotnú hrateľnosť. Väčšinu času sa budete nepozorovaní zakrádať v úkryte pred očami strážcov. Stealth pasáže sú v princípe spracované pomerne jednoducho a dôležité je sledovať nielen pozície osôb, ale aj smer ich pohľadu. Ak si nezvolíte najvyššiu obtiažnosť, všetko máte prehľadne zobrazené na mape. Naskriptované momenty, kedy musíte počkať, pokým okolo vás prejde dozorca smerujúci napríklad na toaletu, sú na dennom poriadku. Svoje smerovanie si budete musieť naplánovať aj pri sledovaní hliadkujúcich strážcov. Skrývať sa budete za rôznymi prekážkami v štýle Gears of War, poteší možnosť automatického preskočenia za inú barikádu či obtočenie sa okolo nej. Signalizácia odhalenia vám dopredu napovie, kedy by ste sa mali stiahnuť, avšak nečakajte, že by ste mali čas na útek, ak vás niekto uvidí zo vzdialenosti jedného, dvoch metrov. Každé odhalenie sa rovná návratu na najbližší checkpoint. Tie sú zvolené pomerne rozumne, no niektorým zbytočne zdĺhavým návratom sa nevyhnete.

Neustále vás niekto pošle po vybranú vec, často spätú so seriálovou zápletkou, takže sa musíte riadne obracať, aby ste ju vo väzení našli. A práve tu narazíte na prvý problém v atmosfére. Isteže, spracovanie hercov je pozitívne prekvapujúce (až na Tancrediovú, na ktorú zrejme tvorcovia nezískali práva), dobre známa hudba robí vynikajúci podmaz k jednotlivým činnostiam, dokonca i atmosféra vo väzení je prenesená na obrazovky v dostatočnej miere. No dianie, samotné hranie je... tak trochu podivné z hľadiska toho, čo všetko si môžete dovoliť. Po väzení sa prechádzate voľne ako na dvore za domom, nerobí vám problémy dostať sa kamkoľvek a vybaviť i nemožné. Je to drasticky pritiahnuté za vlasy. Aj Scofield by vám na svojich prechádzkach mohol závidieť to, čo si dovolíte vy.

Mnohé situácie, pri ktorých sa zakrádate, vyhýbate hliadkujúcim strážam či nočným svetlám, tak pôsobia príliš umelo, strojovo a nepridáva tomu ani správanie sa strážcov. Ich animácie pohybu samé o sebe nekvalitné nie sú, no vzájomne na seba nenadväzujú a celkový pohyb tak pôsobí trhane, prípadne sa akoby pri chôdzi postavy kĺžu. Nie je to v tom, že by jednotlivé činnosti boli nepodarené, tie sú práve na vysokej úrovni a oceníte gestikuláciu známych postáv, ktorá akoby seriálovým predlohám vypadla z oka. Mierne plochá hrateľnosť stealth sekvencií vás bude sprevádzať od začiatku až do konca, ku ktorej sa neskôr pridá aj menšia frustrácia, keďže mnohé situácie sa dajú vyriešiť len systémom pokus-omyl, prípadne bezhlavým útekom. Na druhú stranu je napríklad otváranie zámkov šperhákom či odstraňovanie skrutiek zábavnou minihrou. V druhom prípade musíte dokonca dávať pozor na rýchly pohyb, pretože skrutky pri rýchlej manipulácii vydávajú nepríjemný zvuk, ktorý môže prebudiť dozorcu „premýšľajúceho“ na gauči.

Zakrádaním sa strávite drvivú väčšinu času. Inak sa nevyhnete súbojom (nie sú príliš náročné, navyše môžete trénovať a následne vyhrávať nelegálne zápasy a zarábať), prípadne tombraiderovskému lozeniu, šplhaniu a rúčkovaniu. Ide o sekundárne činnosti, väčšinu času robíte doslova poslíčka a beháte z miesta na miesto, v prítomnosti dozorcov napredujete nevidení. V poslednom čase hojne využívané QTE akčné pasáže, v ktorých musíte rýchlo stlačiť správnu klávesu, sa vyskytuje i tu. A ide o absurdné momenty. Nenarážame ani tak na zvolené momenty (rôzne prepadnutia a pod.), tie sú vždy napínavé, avšak spôsob ich plnenia je absolútne hlúpy. Klikanie myšou či stláčanie klávesov vôbec nekorešponduje s danou činnosťou a čas na reakciu je vždy zúfalo krátky. Takže sa pekne naučíte, že po pichnutí injekcie musíte rýchlo stláčať klávesu E, následne podržať RMB, rýchlo klikať tentoraz ľavým tlačidlom, potom medzerník a... keď zaváhate na pol sekundy, pekne si zopakujete celý kolotoč znovu. Zbytočné a frustrujúce. Keby vývojári toľko nedbali na rýchlosť, neprotestovali by sme.

Prison Break nemá na trojáčkovú produkciu, no do tejto ligy sa ani nehrnie. Ako budget – a za túto cenu sa hra u nás aj predáva – je to však vynikajúci produkt, ktorý uchváti fanúšikov seriálu. Hra je určená len a len pre nich, rozšíri zážitky z prvej sezóny o približne 6-8 hodín, a to je ponuka, ktorá v konečnom dôsledku nie je až tak nevýhodná. Výrazným plusom je, že až na občasné súboje tu nebudete nikoho zabíjať a dôraz je kladený na tiché zakrádanie sa. Ak ste videli seriál a páčil sa vám, choďte do toho, na nedeľné popoludnie je to skvelé odreagovanie.