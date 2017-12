Nezávislí tvorcovia úspešného Minecraftu pracujú na novom projekte Scrolls

3. mar 2011 o 22:10 Ján Kordoš

O kvalitách tohto projektu pochybuje málokto. Persson sa jednoducho ukázal ako vizionár, keď ponúkol hráčom síce jednoduchú hru, no zároveň im dal obrovskú slobodu a možnosti tvorby a editovania. Minecraft síce vyzerá nevábne, akoby pokus o 3D engine z obdobia 8-bitov, no hrateľnosťou jednoducho chytí. Veď sa pozrite na domovskú stránku alebo zhliadnite videá na YouTube.

A prečo to znovu spomíname? Minecraft síce nie je ešte kompletne dokončený, no Persson so svojim tímom začína pomaličky odhaľovať svoj nový projekt nazvaný Scrolls. Znovu budeme mať do činenia s pomerne bežným nápadom, no dôležité bude ako dopadne hrateľnosť. Princíp hry je v podstate jednoduchý, kombinuje doskovú hru so zbieraním kartičiek, a to všetko je zamerané na multiplayer.

Nejde o nič zložité: na vybranej mape si rozložíte svoje jednotky, budovy alebo obliehacie zbrane, na druhej strane prostredia tak spraví súper a čo je základným cieľom, netreba ďalej vysvetľovať. Dôležitou súčasťou sú však zvitky (scrolls), ktoré predstavujú spomínané hracie karty. Tie aplikujete na zvolené jednotky a tvoríte tak vlastnú taktiku, ktorú musíte upravovať podľa ťahov súpera. Základný štartovný balíček hráč dostane, ďalšie boostovacie si už bude musieť zakúpiť, pričom samozrejme nebude vedieť, čo v ňom nájde.

Nebude chýbať ani výmena či predaj kariet, rôzne aukcie a podobne. Bližšie informácie budú zverejnené v dohľadnej dobe. Momentálne finišujú práce na Minecrafte (v príprave je i verzia pre iOS a Android), o ktorý sa fanúšikovia nemusia obávať. V Mojangu mu budú venovať pozornosť i naďalej po vydaní plnej verzie. Práve Persson chce ďalej svoj pôvodný projekt rozvíjať napriek ohlásenej novinke Scrolls.

Zdroj: Shacknews