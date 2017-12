Homefront - kórejská ofenzíva

Nebudeme sa na nič hrať. Základná príbehová myšlienka, na ktorej je dej akčnej hry Homefront postavený, možno niekomu bude brnkať na nervy. No zároveň je zvolená vynikajúco.

3. mar 2011 o 16:10 Ján Kordoš

Nebudeme sa na nič hrať. Základná príbehová myšlienka, na ktorej je dej akčnej hry Homefront postavený, možno niekomu bude brnkať na nervy. No zároveň je zvolená vynikajúco a zúfalé výkriky niektorých jedincov o absurdnosti celej zápletky hodíme ladne za hlavu. Prečo? Lebo veríme, že nič z toho, čo chystá Severná Kórea v Homefront sa nikdy nestane.

Práve pozadie konfliktu tejto strieľačky je to, čo robí z Homefrontu čosi iné, než ďalšiu variáciu na záchranu sveta pred teroristickým útokom, šialeným diktátorom alebo tureckými telenovelami. Nebudeme príliš rozoberať chronológiu konfliktu, no rozhodne musíme vyzdvihnúť to, ako sa vývojárom z Kaos Studios podarilo spojiť súčasnú situáciu s fiktívnou budúcnosťou. Agresívne správanie sa Severnej Kórei v neďalekej budúcnosti vyvrcholí násilným obsadením svojho južného suseda. Prizerajúci sa svet sa nestačí diviť, nezasiahnu ani do všetkého nos strkajúce Spojené Štáty Americké. Tentoraz majú hlavu v piesku. Tie totiž pre dvíhajúcu sa cenu barelu nafty musia šetriť, kde sa len dá, sťahujú svoje armády z rôznych štátov a mnoho prostriedkov do nich neprúdi. Veľká kórejská republika sa postupne rozširuje o Japonsko a ďalšie ázijské štáty, expanziu nedokáže nikto vzhľadom na vrcholiacu krízu v ekonomickom sektore zastaviť. V USA majú problémy udržať rebelov a nespokojných občanov na uzde. Všetko dokoná EMP impulz z družice, ktorú Veľká kórejská republika vypustila pod mierovou zámienkou. Útok namierený proti USA vyradí túto veľmoc od dodávok energie a následný kórejský útok na Havaj a San Francisco je už len smutným sledovaním prepisovania dejín.



Dobre, je to celé pritiahnuté za vlasy, pretože Severná Kórea nemá pomaly ani na broky do vzduchoviek, no podľa vízie tvorcov sa po smrti Kim Čong Ila ujme vládnutia jeho syn Kim Čong Un a jeho expanzívne chúťky budú ešte silnejšie. A keď niekto na vás namieri stovku jadrových hlavíc, ťažko sa hovorí nie. Omnoho dôležitejšie však je, kam sa konflikt presúva. Už názvu by to malo byť zrejmé, no pre istotu: ako bežný americký občan budete brániť svoj domov. Že nie príliš úspešne a len s malou dušičkou? Komu to vadí? Veď nemusíme dennodenne zachraňovať svet. Práve táto myšlienka (osobný príbeh na pozadí globálneho konfliktu) má svoje čaro.

Hlavný hrdina sa prizerá na bezcitné zabíjanie civilistov priamo na uliciach či v ich domovoch, masové hroby plné nevinných ľudí sú rovno za domom a... a vie, že jeho koniec sa pomaly, ale isto blíži. Žlté školské autobusy, ktoré kedysi slúžili na prepravu detí, majú dnes úplne odlišnú úlohu: prenášajú schopných do pracovných táborov. Nie práve najpríjemnejšia vyhliadka do budúcnosti. Spočiatku si možno myslíte, že vám pomôže náhoda a prevrátený autobus je vstupenkou na slobodu od niekoho tam zhora, no veľmi rýchlo zistíte čosi iné. Miestny odboj sa dozvedel o vašom minulom povolaní a potrebuje využiť vaše skúsenosti. Ako bývalý pilot je hráč pre miestnych partizánov nesmierne cennou osobou. Povstalci sa však neskrývajú v lesoch a dedinách, ale musia operovať priamo na mieste činu. Tam, kde si hrdina možno každé ráno vykračoval na nákup čerstvého pečiva, tentoraz popravujú nevinných ľudí a oproti je ukrytá stredisko odboju. Na zadnom dvore rodinného domu. Klasické predmestia s domčekmi ako z katalógov a s nádherne pristrihnutým a zeleným trávnikom, vlajúcou americkou zástavou a detským smiechom je už len ruinou kedysi šťastného života. Boj sa prenáša priamo pred domovy prekvapených Američanov.

video //www.sme.sk/vp/18665/

Na rozdiel od takého Call of Duty nebude musieť náš hrdina nikam bežať, nestlačí červené tlačidlo a nezachráni tak svet pred istým zánikom. V Homefront budeme riešiť pomerne malicherné problémy, avšak pre miestnych povstalcov ide o prežitie na vojnovom fronte. Nebudeme vyhadzovať do vzduchu jednu budovu za druhou, ale napríklad len obsadíme zvolené miesto či zachránime vybranú osobu. A čo tak násilné privlastnenie si cisterny s palivom? To bude víťazstvo ako hrom! Nič moc oproti vrtuľníkovým misiám z Black Ops, všakže, no vôbec to neznamená, že by hra nemala spád! Práve naopak – riešime, v rámci možností a predstáv, prosté a jednoduché úlohy, ktoré nerobia z jednotlivca nadpozemského superhrdinu, ale len človeka, ktorý sa snaží prežiť a postaviť na márny odpor proti presile. Nechcete sa vzdať, hoci vidíte, že boj je to takmer márny. No stále sa musíte protivníkovi postaviť. Ak chcete prežiť. O príbeh a jeho čriepky sa postaral John Milius (viď. Infobox) a je to poznať.

Samotná hrateľnosť je samozrejme postavená výhradne na akcii a aby bolo rozprávanie výpravné, je nutné jednotlivé komponenty držiace hráča v napätí vhodne kombinovať a pospájať tak, aby nebol nezmyselne obmedzovaný či hádzaný z prostredia do prostredia ako handrová bábika. Skripty budú aj tu, no vývojári z Kaos Studios sľubujú, že sa budú krotiť, no atmosféru musia nadopovať aspoň nejakým tým výbuchom. V praxi to znamená jediné: najčastejšie budete postupovať v skupine a je úplne jedno, či sa máte niekam prestrieľať alebo zakrádať stealth spôsobom. Vaši kamaráti nie sú samovrahovia kráčajúci na smrť, ale konkrétne postavy. Ich umelá inteligencia je na vysokej úrovni, spolupracujú, nepostupujú bezhlavo priamo do akcie a zároveň vám dávajú úlohy, kam sa máte presunúť, prípadne kde využiť slabinu v nepriateľskom zoskupení. Oproti tomu budú kórejskí vojaci bandou tupých panákov, ktorí sa vrhajú do víru akcie vďaka skriptom. Prekročíte neviditeľnú hranicu a už sa na vás sypú. Podobne bude i postup danou úrovňou lineárny a k úspechu vedie výhradne jedna jediná cesta. Hrateľnosť môže poškodiť práve tento prístup k akcii, no výsledný ortieľ vynesieme až v samotnej recenzii.

Spracovaním Homefront neprekvapí, architektúrou úrovní a ich dizajnom už áno. Hoci má Unreal Engine tretej generácie už nejaký ten rok za sebou, stále ide o plnohodnotný motor poháňajúci herné dobrodružstvá. Že mu idú prevažne exteriéry, je v prípade Homefrontu len a len dobre. Tešiť sa môžeme hlavne na prepracované animácie pohybov. Počas samotného hrania nebude akcia rozkúskovaná špeciálnymi animáciami, dianie v nehrateľných sekvenciách budeme sledovať z vlastného pohľadu. Príbehová kampaň zrejme nebude patriť medzi najdlhšie, no veríme, že vydrží dlhšie ako na 5 hodín čistého hrania. Zachrániť by to mala podpora viacerých hráčov. Tá je od singleplayeru značne odlišná. Vojenská technika a zbrane využívané v multiplayeri totiž patria do obdobia pred konfliktom v kampani a o americkú zem sa ešte len začína bojovať. Tomu bude prispôsobený i koncept multiplayeru, ktorý sa sústredí prevažne na veľké mapy, využívanie vojenskej techniky a módy, v ktorých ide primárne o kooperáciu, obsadzovanie či bránenie dôležitých bodov a podobne. Maximálne pre 32 hráčov, konzolisti sa budú musieť uspokojiť s polovicou a obmedzenými možnosťami v komunitnej sekcii či pri využívaní dopravných prostriedkov.

Homefront nevyzerá ako jednoznačný hit tohtoročnej sezóny. Ako príjemné prekvapenie, do ktorého sa oplatí investovať aj napriek tomu, že sa nejedná o osvedčenú značku, však už áno. A presne tým nás Homefront zaujal. Ponúka nie tak otrepanú príbehovú kampaň s mierne odlišnými úlohami, hoc sú postavené na koncepte lineárnej strieľačky z vlastného pohľadu. Takých tu už bolo habadej a Homefront by prachom zapadnúť nemusel. Napríklad už aj preto, že vydavateľ THQ sa nebál investovať do vývojárskych tímov a PC verziu zveril tvorcom z Digital Extremes. U nás vychádza Homefront v českej lokalizácii (titulky) vďaka Comgadu v priebehu marca – európsky termín je stanovený na 18. marca.

video //www.sme.sk/vp/19379/

John Milius

Úspešný americký scenárista a režisér pracoval na viacerých známych projektoch. Známa je jeho fascinácia zbraňami a militarizmom. Prejavilo sa to hlavne vo filme Apocalypse Now, Red Dawn či The Hunt for the Red October. Medzi ďalšie uznávané snímky patrí napríklad vojnová komédia 1941 alebo surferská odpoveď na vietnamskú vojnu The Big Wednesday. Vynikajúceho Conan the Barbariana netreba ani spomínať. Taktiež pracoval na seriáloch pre stanicu HBO ako Rome či Pharaoh. Zaujímavosťou je, že postava Waltera Shobchaka z filmu The Big Lebowski od bratov Coenovcov je vytvorená práve podľa Miliusa.