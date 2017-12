Projekt XCOM prejde zmenami, šéf vývoja rezignoval

3. mar 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Dôkazom nie práve najlepšieho napredovania je potvrdenie dohadov o prepustení šéfa austrálskej pobočky 2K Australia. Martin Slater rezignoval na svoju funkciu po nedávnom ohlásení veľkých zmien na hre samotnej, ktorá má zatiaľ bližšie nešpecifikovaný termín vydania (apríl 2011 - marec 2012).

Prvé informácie boli pomerne zaujímavé a na návrat legendárnej série sme sa tešili, hoci prechádza zo strategického do akčného žánru. Po ohlásenej zmene smerovania XCOMu však nie je nič isté a možno sa nevyhneme orezaniu prvkov, ktoré nás pôvodne zaujali. Viac o nich sa dočítate v našom preview (prostredie, doba, v ktorej sa dej odohráva, spôsob vyšetrovania...).

2K Australia bude úzko spolupracovať s kalifornským štúdiom a projekt zatiaľ povedie Jonathan Pelling, ktorý má dostatok skúseností z vývoja hier Bioshock, Bioshock 2: Sea of Dreams, Freedom Force alebo Tribes. Bližšie vyjadrenie k tomu, čo presne sa na hre zmení a ako sa to prejaví na hrateľnosti zatiaľ nemáme. Obavy z toho, že dostaneme do rúk obyčajnú strieľačku alebo orezanú hru (nenápadne ukazujeme prstom na nemilé mafiánske prekvapenie), sú však na mieste.

Zdroj: Shacknews