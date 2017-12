NASA píše o slovenskom výskume

Magazín Astrobiology, internetový žurnál americkej NASA, si všimol slovensko-ukrajinský výskum rastlín. Tie sa v černobyľskej oblasti prispôsobili radiácii.

3. mar 2011 o 11:43 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Raz by nám to mohlo uľahčiť cestu napríklad na Mars. Kým na Zemi nás chráni magnetické pole, vo vesmíre, ale aj na červenej planéte panuje nepríjemná vesmírna radiácia. Tá by mohla byť až smrteľná.

Ukazuje sa však, že to možno platí iba pre človeka. Rastliny sú oveľa prispôsobivejšie. Budúci konštruktéri kozmických lodí by tak mohli chrániť budúcich astronautov, no náklad ich potravín už nie. Ušetrili by tak na hmotnosti i zložitosti budúcich vesmírnych plavidiel.

Z Černobyľu do kozmu

Slovensko-ukrajinský tím vedcov pod vedením Martina Hajducha z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre sleduje, ako sa rastliny dokážu prispôsobiť na zamorené prostredie v okolí Černobyľu.

Zo skúmaní proteínov rôznych rastlín vedci zistili, že rastliny sa vedia dobre adaptovať. Dokáže to aj sója, oveľa lepšie však ľan. Vyplýva to z porovnávania semienok z kontaminovanej a nekontaminovanej pôdy.

Samotná černobyľská oblasť pritom vôbec nie je mŕtvou zónou. Aj napriek katastrofe jestvuje v okolí bývalej elektrárne rozmanitý, najmä rastlinný život. Môže to súvisieť s faktom, že v ranných obdobiach Zeme bola naša planéta vystavená väčšiemu množstvu rádioaktívneho žiarenia. Život sa takýmto podmienkam dokázal prispôsobiť.

Takéto vysvetlenie je však dosiaľ nepotvrdená hypotéza.

Medzinárodný ohlas

Výskum ľanu publikovali slovenskí vedci minulý rok v odbornom magazíne Environmental Science & Technology. Už vtedy si ho všimli prestížne svetové média ako New York Times a BBC.

O predchádzajúcej práci tímu informovali aj magazíny Science či New Scientist. Teraz sa pridal aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, ktorý na svojom internetovom magazíne o astrobiológii informuje o výskume rastlín v černobyľskej oblasti.