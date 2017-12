Bývalí zamestnanci Bizzare Creations zakladajú nové vývojárske štúdio

2. mar 2011 o 8:00 Ján Kordoš

Zakladateľ Bizzare Pete Wallace a niekoľko ďalších osobností bývalého štúdia založilo nový vývojársky tím Lucid Games. Na jednu stranu sme nesmierne radi, že v podstate nezanikne európske vývojárske štúdio, no tvorcovia to budú musieť dokázať i vyššou kvalitou svojich projektov, ktorá postupne upadala.

Paradoxne po odchode Bizzare spod Microsoftu, od čoho si sľubovali mnoho do budúcnosti. Ako však trpko zistili, spojenie s Activisionom im neprinieslo šťastie a herný gigant následne štúdio po takmer 17 rokoch pôsobenia na hernej scéne 18. februára 2011 definitívne zatvoril. Zatiaľ nie sú samozrejme známe žiadne nové projekty, ktorými by sa Lucid Games mohlo prezentovať, avšak liverpoolsky tím už jedná s potenciálnymi vydavateľmi o svojich plánoch. Lucid Games to bude mať nesmierne náročné, no veríme, že sa napokon skúsení vývojári presadia.

Zdroj: Shacknews